Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

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26 Январь 2017
14:42 «Грозди» на Университетской запретили торговать табачными изделиями [Общественное мнение]
14:41 Минтранс: в этом году на саратовские дороги направят 8,1 млрд рублей [Взгляд]
14:38 "ГейЛокатор" обнаружил в Саратове более 10 тысяч геев [Наша версия]
14:34 Учителя года предложили саратовским лицеистам сварить уху [Взгляд]
14:32 Жители Пугачева обратились к прокурору Саратовской области с просьбой закрыть свалку, которая постоянно горит [Наша версия]
14:31 Жители региона стали меньше разводиться [СарБК]
14:30 На дороги Саратовской области потратят 8,1 миллиарда рублей в 2017 году [Наша версия]
14:29 Сдвинулся возраст вступающих в брак саратовцев [4 власть]
14:28 В области отремонтировано 1 587 км улично-дорожной сети [СарБК]
14:28 Володин предложил отказаться от «гражданской войны воспоминаний» [4 власть]
14:25 В десяти сельских школах области стали готовить трактористов [Наша версия]
14:23 Энергетики подали в суд на жителя Балаково из-за долга в тысячу рублей [Общественное мнение]
14:20 Сотрудник угрозыска получил условный срок за "выбивание" признания [СарБК]
14:19 Четверо саратовских школьников госпитализированы с подозрением на туберкулез [Взгляд]
14:18 В конкурсе на строительство саратовского аэровокзала поучаствуют 20 компаний [Общественное мнение]
14:16 Саратовец отправился за решетку из-за неуплаты алиментов [Наша версия]
14:16 Полицейскому назначено три года условно за то, что он принуждал мужчину сознаться в краже машины [Наша версия]
14:13 Блогер сообщает об "опасных" балконах на пр. Кирова [СарБК]
14:09 Жители Широкого Карамыша жалуются на дорогу [4 власть]
14:09 Саратовский полицейский признался в выбивании показаний у задержанного [Взгляд]
14:08 В области работают 230 городских, 425 пригородных и 125 междугородных автобусных маршрутов [СарБК]
14:05 В Саратове заметили низкую активность геев [4 власть]
14:02 Опер, выбивавший показания у задержанного, избежал реального срока [Общественное мнение]
14:01 Предприниматель-растениевод обманул минсельхоз на три миллиона [Saratovnews]
14:00 Увеличилось количество точек доступа к Wi-Fi [СарБК]
13:59 В регионе предложили создать центр для обучения будущих аграриев [Saratovnews]
13:59 Саратовские студенты принесли в колледж более 100 килограммов отмытого мусора [Наша версия]
13:56 Осужден похититель икон 19 века из квартиры парализованного инвалида [СарБК]
13:54 Минздрав ухудшил прогнозы по продолжительности жизни и смертности россиян [Взгляд]
13:53 Районные власти будут пускать в администрацию только аккредитованные СМИ [Взгляд]
13:52 В Саратове пройдут мастер-классы от Ильи Авербуха [СарБК]
13:51 Четверть жителей России в 2016 году сменила работу [Наша версия]
13:45 Жительница Саратова "заработала" на доверчивой подруге 2,5 млн рублей [Взгляд]
13:42 Эксперт: граждане не верят в способность государства обеспечить достойную пенсию [СарБК]
13:36 Сетевой магазин наказан за торговлю сигаретами у детсада [СарБК]
13:32 Саратовчанка заработала два миллиона на шантаже доверчивой подруги [Saratovnews]
13:30 Губернатор поддержал идею депутата открыть поликлинику в новом микрорайоне [Взгляд]
13:28 В Саратовской области появились на свет Шакиры и Мадонна [4 власть]
13:26 У Драмтеатра «Лада» на высокой скорости врезалась в трамвай [Общественное мнение]
13:26 Сервис аренды жилья: "В Саратове снизилась активность геев" [СарБК]
13:21 Приставы призывают саратовцев пользоваться "Личным кабинетом" [Взгляд]
13:21 Валерий Радаев о программе переселения из аварийного жилья: "Из 26 домов 10 уже готовы" [Наша версия]
13:20 Жители области стали чаще менять имена [СарБК]
13:17 Стартовал прием вопросов для онлайн-конференции Натальи Корольковой [Saratovnews]
13:10 Открыт доступ к документам по исполнительному производству [СарБК]
13:09 В Вольском районе иномарка с семейной парой врезалась в отбойник [Общественное мнение]
13:08 Консультация онколога. Задайте вопрос специалисту [Аргументы и Факты]
13:08 Дело экс-прокурора Зубакина: на электронную почту суда поступило письмо с призывом издеваться над судьей [Наша версия]
13:04 Общественники дали администрации месяц на разработку платных парковок в Саратове [Saratovnews]
13:03 Мошенница год тайно угрожала подруге и собрала с нее 2,3 млн [СарБК]
13:02 В России в 2016 году выявлено более 300 тысяч коррупционных преступлений [Наша версия]
12:59 Из-за ДТП в Саратове приостановлено движение двух трамвайных маршрутов [ТемаСаратов]
12:59 Губернатор велел строить в холод и жару дома для переселения граждан из аварийного жилья [Наша версия]
12:58 Полицейский обманул коллегу на 25 тысяч [СарБК]
12:58 Въезд на Привокзальную площадь хотят делать платным [4 власть]
12:57 Житель Хвалынска украл старинные иконы из квартиры парализованного инвалида [Saratovnews]
12:55 Радаев ответил на критику главы СП РФ Татьяны Голиковой [4 власть]
12:53 Дело Зубакина. Прошение об отводе судьи осталось без удовлетворения [Взгляд]
12:51 Депутат Писной предложил открыть филиал поликлиники в новых микрорайонах [4 власть]
12:50 Полицейский начальник получил условный срок за разводку стажера на деньги [Общественное мнение]
12:50 Пять инвесторов предложили построить в Саратове платные парковки [ТемаСаратов]
12:48 Сторонники платных парковок ссылаются на опыт Москвы [Взгляд]
12:46 ДОЛЖНИКА ПРИГОВОРИЛИ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ [УФССП]
12:44 Полицейский у стажера забрал деньги в «Фонд ветеранов» [4 власть]
12:44 Полицейский убедил стажера сдать деньги в несуществующий "Фонд ветеранов" [Взгляд]
12:43 Судья зачитала письмо с откровенными советами защите Зубакина [4 власть]
12:41 Саратовец похитил иконы 19 века на глазах у парализованного инвалида [Взгляд]
12:41 Первые платные парковки в Саратове могут появиться возле железнодорожного вокзала [Наша версия]
12:41 Жителя Хвалынска осудили за циничное ограбление инвалида [4 власть]
12:41 Мужчина похитил иконы 19 века на глазах у парализованного инвалида [Взгляд]
12:40 Дмитрий Чернышевский предложил ввести полный запрет на автомобильное движение в центре Саратова [Общественное мнение]
12:40 Назван вероятный инвестор по платным парковкам в Саратове [СарБК]
12:39 Полицейский взял со стажера деньги для несуществующего "Фонда ветеранов" [Saratovnews]
12:38 Предприятия Саратовской области нуждаются в работниках аграрной сферы [Saratovnews]
12:37 Подъезд к ж/д вокзалу предлагают сделать платным [СарБК]
12:35 Иконокрад из Хвалынска получил два года колонии [Общественное мнение]
12:34 Должнице по алиментам назначено 10 мес. исправительных работ [СарБК]
12:34 За 20 лет число аграриев в регионе сократилось на 118 тысяч человек [Наша версия]
12:34 На почту Энгельсского райсуда пришло письмо с советом "гнобить прокурора" [Взгляд]
12:31 Прокуроры проверили законность получения бюджетных средств: возбуждено 27 уголовных дел [Наша версия]
12:31 Гордеп предложил не делать платными действующие парковки, а организовывать новые [4 власть]
12:31 Прокуроры проверили правомерность получения бюджетных средств: возбуждено 27 уголовных дел [Наша версия]
12:30 Причиной саратовских неудач названо отсутствие опыта у чиновников [СарБК]
12:28 Жители двух улиц останутся без холодной воды [Saratovnews]
12:28 За въезд на Привокзальную площадь собираются взимать 30 рублей [Взгляд]
12:27 Железнодорожному вокзалу могут вернуть вид полувековой давности [Общественное мнение]
12:27 Среди взрослых жителей Саратовской области появились Мелисса, Андар и Натаниэль [Наша версия]
12:26 Губернатор проводит совещание в квартире [4 власть]
12:26 Статистика разводов радует областных чиновников [Взгляд]
12:25 Бензовоз без тормозов съехал в кювет [СарБК]
12:25 Чиновники выяснили причину холода в саратовских автобусах [4 власть]
12:24 Саратовцев ждет многодневный аномальный холод [ТемаСаратов]
12:22 Через 3 года ЗАГС сформирует единую базу данных [СарБК]
12:21 В Саратове из-за ДТП не ходят трамваи двух маршрутов [4 власть]
12:19 В Саратове могут появиться зимние стоянки для автомобилей [Общественное мнение]
12:17 Из Москвы в Саратов хотят вызвать специалистов для организации парковок и пляжа [4 власть]
12:17 Предложено пустить вдоль Волги городскую электричку [Взгляд]
12:15 В Новоузенске в целях экономии средств выключили Вечный огонь [Общественное мнение]
12:14 3 саратовских законопроекта будут направлены в Госдуму [СарБК]
12:11 Сенатор возмущена экономией на Вечном огне в Новоузенске [4 власть]
12:11 Губернатору понравились квартиры для расселения жителей аварийных домов [Взгляд]
12:10 В мэрии сочли экономически нецелесообразным строительство парковки под Театральной площадью [Наша версия]
12:09 В сети появились изображения первого кроссовера от УАЗ [Наша версия]
12:09 В Сети появились изображения первого кроссовера от УАЗ [Наша версия]
12:09 Дело Зубакина. О недостойном поведении Андрея Еремина узнает коллегия адвокатов [Взгляд]
12:06 Платные парковки в Саратове предлагали построить пять инвесторов [Saratovnews]
12:06 ОНФ: в Новоузенске власти отключили "Вечный огонь" в целях экономии [Взгляд]
12:05 Парковку под Театральной площадью решили не строить [СарБК]
12:04 Для дачников-пенсионеров предложено создать зимнюю загородную парковку [Взгляд]
12:02 Область вошла в число самых читающих регионов [СарБК]
12:02 Госдума ужесточает наказание за ограничение конкуренции [4 власть]
12:01 В Саратовской области 18 работников министерств наказали за неполные ответы на обращения жителей [Наша версия]
12:00 Городские власти отказались от идеи организации подземной парковки под Театральной площади [Общественное мнение]
12:00 Исследование молока и молочной продукции [Ветеринарная лаборатория]
11:58 Жители Саратовской области стали чаще менять имена в паспорте [Взгляд]
11:57 Стоящий на дороге саратовец попал под колеса иномарки [ТемаСаратов]
11:57 Дело экс-прокурора Зубакина: в зале заседаний будет присутствовать врач [Наша версия]
11:56 Под Театральной площадью в Саратове решили не строить парковку [4 власть]
11:55 Блогер Михаил Рудаков: "Высокоэффективные технологии делают приятной нашу жизнь!" [Взгляд]
11:54 В целях экономии отключен "Вечный огонь" [СарБК]
11:54 Саратовца арестовали за убийство отказавшейся пойти домой сожительницы [Saratovnews]
11:52 Адвокат захотел увидеть в суде экс-прокурора области Владимира Степанова [4 власть]
11:51 Подземная парковка под Театральной площадью построена не будет [Взгляд]
11:50 Олег Грищенко: "Важно создать благоприятные условия для развития бизнеса" [Взгляд]
11:50 Вынужденные каникулы [Saratovnews]
11:50 Инвесторы не спешат вкладываться в саратовские платные парковки [Наша версия]
11:44 Родители погибшего под колесами мальчика требуют с водителя 3 млн [СарБК]
11:44 Саратовцев приглашают сдать пластик, консервные банки и джинсовую одежду [Наша версия]
11:43 Юлия Пономарева: "Те, кому нечем заняться 8 марта, приходите в ЗАГС" [Наша версия]
11:41 За крупную взятку перед судом предстанут профессор и завкафедрой вуза [Saratovnews]
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