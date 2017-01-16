Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
16 Январь 2017
18:46 Иномарку эвакуировали вместе с ребенком в салоне. Новые обстоятельства [Взгляд]
18:37 В Саратове заказчика убийства проверят на вменяемость [Взгляд]
18:26 Под Саратовом из Волги извлекли тело пожилого мужчины [ТемаСаратов]
18:26 Яма в центре Саратова: автомобилисты паркуются в огромном участке грязи [Наша версия]
18:25 В тройной аварии в Пугачеве пострадали водитель и пассажир [Взгляд]
18:18 Московские прокуроры изучают инцидент с самолетом "Саратовских авиалиний" [Взгляд]
18:12 Саратовцы считают, что Октябрьский район не станет примером для подражания [Наша версия]
18:09 Минстрой подтвердил некачественный ремонт фасада на Московской [4 власть]
18:06 Мошенники от лица "Сокола" продавали спортивные разряды [Saratovnews]
18:00 В Саратове пройдет отбор в Академию танца Бориса Эйфмана [СарБК]
18:00 В поезде Ташкент – Саратов полицейские задержали мелкого взяточника [Взгляд]
18:00 Мэрия Саратова собирается оптимизировать два трамвайных маршрута [Общественное мнение]
17:57 Таможенники уничтожили 223 килограмма санкционных томатов и огурцов [Наша версия]
17:55 Губернатор исключил Олега Галкина из совета по развитию физкультуры и спорта [Взгляд]
17:53 В Саратове провалился под лед и утонул на снегоходе 74-летний пенсионер [Аргументы и Факты]
17:52 Саратовский хоккей может получить грантов на 8 миллионов рублей [4 власть]
17:51 В Заводском районе задержали пьяного мужчину с ножом [СарБК]
17:49 Еще один мужчина утонул на снегоходе у Зеленого острова [Общественное мнение]
17:47 Инициатива производства "седьмого айфона" сделала Валерия Радаева одним из самых узнаваемых губернаторов России [Наша версия]
17:46 В районе Зеленого острова нашли тело провалившегося под лед мужчину [4 власть]
17:45 За отправленное в Удмуртию зерно ершовскому предпринимателю грозят штрафом [Общественное мнение]
17:45 В районе отменены занятия в младших классах [СарБК]
17:43 Лихач на Infiniti чудом избежал лобового столкновения с троллейбусом [Наша версия]
17:40 Правительство РФ выделило деньги на разработку нового самолета [Взгляд]
17:39 Пенсионер провалился на снегоходе в полынью [СарБК]
17:37 Автопроизводители не планируют снижать цены, несмотря на укрепляющийся курс рубля [Наша версия]
17:35 Пересматривать право льготников на досрочную пенсию не планируется [СарБК]
17:35 Родственники нашли место гибели саратовца по следам снегохода. Подробности [Взгляд]
17:34 В Балаковском районе из-за морозов отменяют школьные занятия [4 власть]
17:32 Главу Синодского МО оштрафовали за неработающий официальный сайт [Общественное мнение]
17:32 Водитель "Тойоты Камри" устроил массовую аварию на перекрестке [Saratovnews]
17:32 Юных саратовцев приглашают на кастинг питерской академии танца [Наша версия]
17:29 За изнасилование знакомой рецидивиста отправили в колонию на 8 лет [СарБК]
17:28 Перекресток на Чапаева и Кутякова приведен в порядок [4 власть]
17:28 У Зеленого острова провалился под лед и утонул водитель снегохода [Наша версия]
17:25 За год в области уничтожили 26 тонн санкционных продуктов [СарБК]
17:25 Энгельсский насильник проведет 8,5 лет в колонии особого режима [Saratovnews]
17:24 Саратовские студенты-медики почтили память погибшей в авиакатастрофе доктора Лизы [Наша версия]
17:23 «Водосток» так и не нашел места сброса нефтепродуктов в Волгу у Саратова [4 власть]
17:21 Вышедший на свободу зэк изнасиловал женщину [4 власть]
17:21 Рецидивист после освобождения из колонии изнасиловал знакомую и вновь попал за решетку [Наша версия]
17:20 В Саратове уничтожили еще 223 килограмма огурцов и помидоров [Взгляд]
17:17 Рецидивист после освобождения из колонии изнасиловал женщину в Энгельсе [Общественное мнение]
17:13 Решение по апелляции Евгения Ширманова вынесут 19 января [Saratovnews]
17:13 У Зеленого острова выловили тело мужчины [Saratovnews]
17:11 Саратовцы почтили память погибшей в авиакатострофе доктора Лизы [4 власть]
17:09 Пьяное свидание закончилось изнасилованием. Вынесен приговор [Взгляд]
17:08 Таможенники изъяли в саратовском супермаркете два центнера санкционных томатов и огурцов [Общественное мнение]
17:07 Согласно медиарейтингу саратовский губернатор признан одним из лучших в ПФО [Аргументы и Факты]
17:06 Губернатор потребовал "закрыть тему" с катающимися шарами на Волжской [СарБК]
17:03 Валерий Радаев: Тема с шарами стоит больше, чем сама пешеходная зона [ТемаСаратов]
17:00 Больше полусотни пар приняли участие в Рождественском балу [ГТРК]
16:59 Предназначенные для Саратова 11 тонн отрубей вернули в Казахстан [Взгляд]
16:58 Администрация рассказала, как себя вести на оторванной от берега льдине [Saratovnews]
16:57 На благоустройство Комсомольского хотят направить 390 млн [СарБК]
16:55 На железнодорожном переходе задержан мужчина с пакетом наркотиков [Общественное мнение]
16:55 У Зеленого острова из воды извлечено еще одно тело [Взгляд]
16:50 Мама Димы Каримова благодарит саратовцев за добрые сердца [Взгляд]
16:47 В Саратове состоится кастинг в академию танца Бориса Эйфмана [Общественное мнение]
16:46 В Саратовской области откроется первый "Адаптивный скалодром" [СарБК]
16:46 Саратовский губернатор попал на вторую строчку медиарейтинга губернаторов ПФО [ТемаСаратов]
16:45 Новый автобусный маршрут появится в Саратове [ГТРК]
16:43 Приостановлены занятия в балаковских школах [Общественное мнение]
16:42 Специалисты МЧС просят жителей Саратовской области соблюдать спокойствие во время включения сирен [Наша версия]
16:38 Чиновник оштрафован за игнорирование требований прокурора [СарБК]
16:34 Тест на адекватность [Saratovnews]
16:33 Саратовские следователи: водитель утонувшего с двумя детьми снегохода был пьян [ТемаСаратов]
16:30 Жители Саратова жалуются на недостаточно хорошую уборку пешеходной зоны [ГТРК]
16:30 В "Озинках" остановили нарушителя, пытавшегося провезти в Россию 11 тонн пшеничных отрубей [Наша версия]
16:30 Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса [4 власть]
16:28 В Балаковском районе из-за морозов отменили занятия для школьников с 1 по 6 классы [Наша версия]
16:28 Саратовцы собрались на молебен памяти Елизаветы Глинки [Взгляд]
16:26 Планируется построить новую школу в Юбилейном [СарБК]
16:23 «Седьмой айфон» вывел Радаева в лидеры медиарейтинга [4 власть]
16:20 Валерий Радаев занял второе место в рейтинге медийных губернаторов ПФО [Взгляд]
16:20 Из-за наледи затруднен подъезд к 75-й школе [4 власть]
16:20 Глава региона потребовал включить улицу Московскую в план ремонта дорог на 2017 год [Наша версия]
16:17 Завладевшая чужим домом гражданка осуждена за мошенничество [СарБК]
16:17 В Дергачах к новому Дому культуры уже подключили отопление [Общественное мнение]
16:17 Валерий Радаев занял вторую строчку в годовом медиарейтинге по ПФО [Saratovnews]
16:15 16 января назвали самым депрессивным днем в году [Наша версия]
16:11 Найдено 8 несанкционированных свалок [СарБК]
16:10 Пожилая квартирантка переоформила хозяйский дом на себя. Вынесен приговор [Взгляд]
16:09 Администрация: "Если вы провалились под лед, не поддавайтесь панике" [Взгляд]
16:08 Валерий Радаев намерен "привести в чувство" тех, кто катает бетонные шары на Волжской [Наша версия]
16:07 Жителей региона будут агитировать с помощью детских фотоплакатов [Наша версия]
16:06 Губернатор напомнил управлению ветеринарии об обеспечении безопасности продовольственной продукции [Наша версия]
16:05 В Саратовском районе женщина оформила в собственность дом, куда ее пустили пожить [Общественное мнение]
16:05 Ряд проектов по развитию Саратова могут перенести из-за финансирования [4 власть]
16:04 Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии [Наша версия]
16:00 Прокуратура проверит информацию о "двойных платежках" [СарБК]
15:59 Священники епархии освятят воду в прудах и реках Саратовской области [Saratovnews]
15:58 В Саратове построят новую школу на 800 мест [Saratovnews]
15:57 Сроки строительства нового пляжа могут сместить [Наша версия]
15:53 В Дергачах после пожара строят здание Дома культуры [4 власть]
15:52 Радаев предложил метод борьбы с шутниками, катающими шары на Волжской [4 власть]
15:46 Стартовала экологическая акция "Памятники природы малой Родины" [СарБК]
15:43 В регионе обустроют 100-километровую зону вокруг Саратова [Saratovnews]
15:42 У бойцов национальной гвардии появился профессиональный праздник [Общественное мнение]
15:40 Валерий Радаев: "Чтобы катать шары, ума не надо" [Взгляд]
15:40 Губернатор поручил как можно быстрее решить вопрос с лодочниками на набережной [4 власть]
15:37 В Дергачах началась отделка нового здания Дома культуры [Взгляд]
15:36 В Саратове возобновят строительство Дворца водных видов спорта в этом году [4 власть]
15:36 Источник: конфликтующим Тополю и Гайдуку посоветовали остановить борьбу за Марксовский район [Наша версия]
15:35 Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за предприятиями ЖКХ [Наша версия]
15:34 Губернатор заявил о переносе сроков обустройства пляжа на набережной [Взгляд]
15:33 На ремонт дорог в 100 километрах вокруг Саратова потратят два миллиарда рублей [Наша версия]
15:32 Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса [Общественное мнение]
15:30 В 41 доме Энгельсского района выявлены утечки газа [Наша версия]
15:29 Блогер Дмитрий Пьяных: "Платный Саратов?" [Взгляд]
15:27 В 2017 году в Саратове отремонтируют стадион "Сокол" и выберут проект пляжа [Saratovnews]
15:25 В Саратове почтят память доктора Лизы [ТемаСаратов]
15:21 11-летний саратовец выиграл соревнования по автомногоборью [СарБК]
15:21 С этого года УК начнут штрафовать за неверно начисленную плату за услуги [Взгляд]
15:14 Завтра в области будут включены электросирены [Общественное мнение]
15:14 У Нацгвардии появился профессиональный праздник [4 власть]
15:13 Роман Ковбасюк об обысках ФСБ: "С моим направлением ничего связано не было" [Взгляд]
15:12 Убийство владельца «Тактики». Подозреваемого не стали допрашивать из-за тошноты [4 власть]
15:10 Допрос стрелявшего в "Тактике" Антона Жукова перенесли на четверг [Наша версия]
15:06 Прокурор требует усиления наказания для блогера Ширманова [Saratovnews]
15:03 Рассмотрение дела об убийстве продавца "Тактика" затягивается из-за болезни подсудимого [Saratovnews]
15:01 Убийство в "Тактике". Подсудимый не смог дать показания из-за болезни [Взгляд]
15:00 Валерий Радаев призвал активнее развивать ипотечное кредитование [СарБК]
15:00 В 2016 году Саратовский филиал Россельхозбанка предоставил 1,7 млрд рублей на приобретение жилья [Взгляд]
15:00 Саратовчанка о городском автобусе: идти в нем можно только ползком или на коньках [Наша версия]
14:56 В 2016 году Саратовский филиал Россельхозбанка предоставил 1,7 млрд рублей на приобретение жилья [4 власть]
14:55 Саратовец в 11 лет выиграл соревнования по фигурному вождению автомобиля [Взгляд]
14:53 Саратовской области предстоит утроить количество расселенных из аварийного жилья граждан [Общественное мнение]
14:53 В Саратове пройдут траурные мероприятия в память о докторе Лизе [4 власть]
14:53 На Театральной площади разбирают новогоднее оформление [Взгляд]
14:51 Техника оставила ловушки на дорогах по Соколовой и Большой Горной [4 власть]
14:51 В суде рассмотрят апелляцию осужденного блогера Евгения Ширманова [Saratovnews]
14:48 Валерий Радаев потребовал от чиновников всех уровней выстроить живые коммуникации с жителями [Общественное мнение]
14:47 Обвиняемый в убийстве продавца "Тактики" не хочет давать показания из-за гриппа [Saratovnews]
14:46 Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за ЖКХ [Взгляд]
14:44 Убийца продавца магазина "Тактика" оставил без отца трех детей [Saratovnews]
14:42 Молодой человек проведет в колонии полгода за секс с 13-летней [СарБК]
14:41 Алексей Кудрин предлагает начать повышать пенсионный возраст в России с 2019 года [Наша версия]
14:40 В колонию отправился молодой автомобилист, который развращал школьницу в салоне машины [Наша версия]
14:39 В Саратове сегодня состоится лития памяти Доктора Лизы [Общественное мнение]
14:39 Правительство России признало сидр сельхозпродуктом [Наша версия]
14:36 Сотрудники УФСБ провели специальную операцию в региональном МЧС [Взгляд]
14:35 Обвиняемому в убийстве владельца «Тактики» стало плохо в суде [4 власть]
14:35 Ветеринары проверят, из-за чего погибли дикие кабаны в Балашовском районе [Наша версия]
14:34 В 41 многоквартирном доме Энгельса обнаружили утечки газа [Взгляд]
14:34 Дело об убийстве владельца "Тактики": подсудимый попросил отсрочить дачу показаний из-за болезни [Наша версия]
14:33 В Энгельсе прокуратура нашла утечку газа в сорока многоэтажках [Общественное мнение]
14:33 В Солнечном девушку оформила липовую страховку на автомобиль [4 власть]
14:32 Сотрудник сельской школы пожаловался на аварийное состояние школьного автобуса [Наша версия]
14:30 Убийство в "Тактике". Подсудимому потребовалась помощь врачей [Взгляд]
14:28 Молодой парень проведет полгода в колонии за секс со школьницей [Общественное мнение]
14:28 В Балашовском районе трупы диких кабанов проверяют на АЧС [4 власть]
14:27 Блогер игумен Нектарий: "Дружба: труд и подвиг" [Взгляд]
14:26 Работы отдела агрохимического анализа за прошедший 2016 год. [Ветеринарная лаборатория2]
14:26 Уровень заболеваемости ОРВИ вырос на 50.6% [СарБК]
14:25 Молодой саратовец осужден за интим с 13-летней девочкой [Взгляд]
14:23 Трагедия на Волге: утонули мужчина и двое детей. Видео [СарБК]
14:23 Саратовца осудили за секс со школьницей в автомобиле [Saratovnews]
14:23 На Московской в светлое время суток горели фонари [Наша версия]
14:19 Роспотребнадзор: эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен почти на 16% [Наша версия]
14:18 За секс с девочкой водитель попал в колонию на полгода [4 власть]
14:18 Дорогу от Энгельса до Пробуждения отремонтируют [4 власть]
14:12 Комитет охотхозяйства: в Балашовском районе не отменен карантин по АЧС [Взгляд]
14:11 Проекты ученых СГТУ победили в конкурсе Минобрнауки РФ [Общественное мнение]
14:07 Саратовская епархия сообщает время освящения воды на Крещение [Наша версия]
14:07 В центре Саратова автобус столкнулся с легковушкой [4 власть]
14:06 Научные проекты СГТУ стали победителями конкурса Минобрнауки [СарБК]
14:01 За неделю в Саратовской области в 1,5 раза увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом [Общественное мнение]
13:59 В Саратовской области после каникул эпидпорог превысил 15% [4 власть]
13:59 В Марксовском районе запланирована реконструкция Дома физкультурника [Наша версия]
13:57 Власти убрали разорванные детьми макеты подарков в Детском парке [Наша версия]
13:56 Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Саратовской области превышен на 16 процентов [Взгляд]
13:55 Прокуратура Энгельса выявила утечки газа в 41 доме [СарБК]
13:54 Жительница Саратова сломала плечо во время родов [Взгляд]
13:54 Фонд микрокредитования снизил ставки по займам для саратовских бизнесменов [Наша версия]
13:50 Проекты ученых СГТУ победили в конкурсе Минобрнауки РФ [Взгляд]
13:48 Две трети россиян заявили о наличии у России врагов [Наша версия]
13:41 Саратовские бадминтонисты взяли 4 "золота" на всероссийском турнире [СарБК]
13:39 Жители домов в центре Саратова со страхом ждут взрыва газа [4 власть]
13:39 Саратовцы боятся возможного взрыва газа в домах в центре города [Saratovnews]
13:36 В Саратове пытались продать «Mitsubishi L200», которого на тот момент даже не было в городе [Общественное мнение]
13:36 Инспекторы ГИБДД задержали в Саратове пьяную женщину-водителя, лишенную прав [Наша версия]
13:32 В Саратове построят крытый центр пляжных видов спорта [4 власть]
13:30 Зарубежный артист принял участие в очередном благотворительном концерте "Орган – детям" [ГТРК]
13:28 Жители "аварийного" исторического дома боятся "взлететь на воздух" [СарБК]
13:28 Жители старых домов в историческом центре города боятся взрыва газа [Наша версия]
13:19 Остеопороз у домашней птицы [Ветеринарная лаборатория2]
13:19 Страховщики оценили ущерб от мошенничества по ОСАГО в 2016 году в 40 миллиардов рублей [Наша версия]
13:18 Жильцы аварийных домов на Провиантской и Рабочей опасаются взрывов газа [Общественное мнение]
13:14 Названы водоемы, которые будут освящены на Крещение [4 власть]
13:14 Фоторепортаж. Деды Морозы встали на лыжи на Кумысной поляне [Взгляд]
13:09 В Саратове автоледи задержали за повторное вождение в нетрезвом виде [СарБК]
13:06 Валерий Радаев назвал ипотеку драйвером строительной отрасли [Наша версия]
13:05 На конкурсе церковных хоров победил любительский коллектив из Троицкого собора [Общественное мнение]
13:05 Молодой мужчина попросил прощения у мамы и свел счеты с жизнью [4 власть]
13:04 Охотники нашли на окраине села трупы диких кабанов [Взгляд]
12:53 Появилась вторая жертва кампании по борьбе с поборами в школах [Общественное мнение]
12:53 Жительница Марксовского района так и не смогла вспомнить, когда именно обокрали ее квартиру [Общественное мнение]
12:52 В Саратове на семь часов задерживается вылет самолета на Москву [Saratovnews]
12:47 В Энгельсе легковое авто протаранило автобус [Общественное мнение]
Страница 1 из 1,847 1 2 3 4 5 ... 10 20 30 ... » Последняя »
Контакты с нами: saratovlenta@yandex.ru
Новостная лента формируется автоматически. Портал САРАТОВЛЕНТА не несет ответственности за заголовки и содержание материалов. Мнение авторов информационных сообщений и заголовков заведомо не совпадает с мнением нашего портала. Публикация новостей в ленте не нарушает ни "Закон о СМИ", ни требования самих СМИ, так как содержит прямые названия источников и гиперссылки на них.
ключевые слова сайта саратовлента: новости саратова, такси Саратова, погода в саратове, поликлиники саратова, сбербанк онлайн, вебмани, киви кошелек, саратовская область, взгляд-инфо, саринформ, четвертая власть, саратовлента, яндекс деньги, погода в саратове, карта Саратова