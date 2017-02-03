Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

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3 Февраль 2017
23:37 Российские ученые планируют диагностировать рак по выдыхаемому человеком воздуху [Наша версия]
23:09 Тариф в системе "Платон" вырастет вдвое с середины апреля [Наша версия]
22:00 "Взгляд с экрана". Захват федеральной земли, нечистоты ларечников, гибель вузовского проекта [Взгляд]
21:45 Саратовцы смогут увидеть и сфотографировать МКС [Наша версия]
21:18 Саратовский чиновник примет участие в обсуждении вопроса о передаче футбольных школ Минобрнауки [Наша версия]
21:18 Саратовский чиновник примет участие в обсуждении вопроса о передаче футбольных школ Минобнауки [Наша версия]
19:22 В Минздраве РФ не подтвердили наличие проблем с обеспечением лекарствами ВИЧ-инфицированных в регионах [Наша версия]
19:04 Синоптики прогнозируют в Саратовской области метель и снежные заносы [ТемаСаратов]
18:57 В Саратове воровка попыталась съесть наркотики при виде полицейских [ТемаСаратов]
18:55 В Саратов не пустили грузовик с тремя тоннами рыбы [Наша версия]
18:41 Саратовский «Сокол» проиграл матч команде из Сочи [ТемаСаратов]
18:32 Россияне не станут сокращать расходы на питание при снижении доходов [Наша версия]
18:23 Женщина, задержанная сотрудниками Росгвардии, попыталась съесть пакет с наркотиками [Наша версия]
18:07 Жительница Саратова попыталась съесть наркотики перед бойцами Росгвардии [Взгляд]
18:06 В Саратове женщина при задержании пыталась съесть наркотики [4 власть]
18:04 Бакланов и Дергачев не помогли "Соколу" победить в Адлере [Взгляд]
18:02 Пойманная на воровстве женщина попыталась проглотить наркотики [Общественное мнение]
18:01 Для жителей Александрово-Гайского района модернизируют зал в Доме кино [Наша версия]
18:00 УФАС выявило сговор на торгах по ремонту асфальта на привокзальной площади Красного Кута [Общественное мнение]
18:00 Заблокировано 10 мошеннических сайтов по продаже полисов ОСАГО [СарБК]
17:59 Общественники требуют бережного отношения к уникальному облику Саратова [Аргументы и Факты]
17:59 На Огородной "пятнадцатая" повисла на сугробе после столкновения с Matiz [Наша версия]
17:56 Саратовстат: за два года упали цены на рынке жилья [Взгляд]
17:55 «Сокол» проиграл два матча в Адлере [4 власть]
17:54 Саратовский губернатор отметил улучшение демографических показателей [Аргументы и Факты]
17:54 Антимонопольщики выявили сговор трех дорожных компаний [Наша версия]
17:54 "Училка" против "Капитана Фантастик" [Saratovnews]
17:53 Покровчанка фиктивно прописала 13 иностранных граждан [СарБК]
17:53 "Сокол" проиграл товарищеский матч ФК "Сочи" [Saratovnews]
17:53 Сотрудникам минтруда перерыв на обед сократили на 12 минут [4 власть]
17:52 Выемка документов в минстрое. Застройщика подозревают в мошенничестве [4 власть]
17:51 За сговор на торгах по ремонту площади компании заплатят по 250 000 рублей [4 власть]
17:48 КФХ Саратовской области участвуют в программе«Семейная ферма» [Аргументы и Факты]
17:47 Центровой "Автодора" выбыл на месяц из-за травмы [СарБК]
17:44 Саратовцев ждут на городском этапе "Лыжни России" и фестивале зимнего спорта [Saratovnews]
17:39 Изображение саратовской поэтессы появилось на купюре в 20 шекелей [Взгляд]
17:37 МЧС предупреждают саратовцев об ухудшении погодных условий [Аргументы и Факты]
17:36 В Балашове задержан расстрелявший парня у ночного клуба мужчина [Saratovnews]
17:36 На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка выходного дня [Взгляд]
17:35 Сельчанин зарезал женщину за невнимание к домашнему хозяйству [Наша версия]
17:32 ФСБ собирает материалы против начальника отдела судебных приставов [4 власть]
17:25 Задержан мужчина, выстреливший в оппонента у ночного клуба [Общественное мнение]
17:25 Глава областной федерации шахмат претендует на победу в Moscow Open [4 власть]
17:22 Горожанин выстрелил в оппонента у ночного клуба [СарБК]
17:20 Убившего "плохую хозяйку" сельчанина арестовали [Saratovnews]
17:16 Саратовцев ждут на ярмарку выходного дня [Общественное мнение]
17:13 Молодого человека расстреляли из пистолета у ночного клуба [4 власть]
17:12 У 39,7% прошедших диспансеризацию выявлены заболевания или отклонения в здоровье [СарБК]
17:11 Убивший сожительницу за бесхозяйственность саратовец арестован [Взгляд]
17:10 Саратовские огурцы, колбаса и сметана дороже чем в среднем по ПФО [Saratovnews]
17:07 Максюта признался, что ломает лыжи себе и окружающим [4 власть]
17:04 Жительница Маркса попала под колеса "семерки" [Saratovnews]
17:02 Следственные действия в министерстве строительства. Подробности [Взгляд]
17:01 В Минюсте предлагают рассказывать детям на уроках ОБЖ об опасности сексуального насилия [Наша версия]
17:01 Саратовец пожаловался на ледяной бугор на Соборной [4 власть]
17:01 В Минюсте предлагают рассказывать детям об опасности сексуального насилия на уроках ОБЖ [Наша версия]
17:00 В УФСБ опровергли сообщение УФССП о совместной операции по проверке бывшего пристава [Наша версия]
16:59 МЧС предупреждает жителей Саратовской области о снежных заносах [Наша версия]
16:58 В Марксе пожилой водитель сбил пенсионерку-нарушительницу [Наша версия]
16:57 Предложено повысить минимальный возраст получения водительских прав [СарБК]
16:57 Непристойная реклама на Усть-Курдюмской ввела прохожих в состояние возбуждения [Взгляд]
16:56 ГУ МЧС рекомендует водителям следить за прогнозом погоды [Взгляд]
16:55 В Саратове в суд передается дело группы наркоторговцев [Общественное мнение]
16:54 В Заводском районе на дороги высыпали около 60 тонн пескосоляной смеси [Наша версия]
16:52 Около миллиона россиян переедут из аварийного жилья по госпрограмме к июню [Наша версия]
16:50 Предприятие СГАУ оштрафовано за нарушение ГОСТа и регламента Таможенного союза [Взгляд]
16:47 80-летний водитель «семерки» совершил наезд на женщину [4 власть]
16:46 "Газовик" обворовал 28 жителей Саратова и Энгельса [СарБК]
16:45 Степашина тревожат темпы переселения из аварийного жилья в Саратовской области [Saratovnews]
16:44 Пойманный за хулиганство наркоман проведет три с половиной года в колонии [Взгляд]
16:44 Лже-газовика отправили в колонию за обман 28 людей [4 власть]
16:43 Болельщикам саратовского клуба «Автодор» предложили придумать гимн команды [ТемаСаратов]
16:40 Саратовцы признавались в любви России около трамвая «Семен» [4 власть]
16:40 Зампред правительства поручил создать нетерпимое отношение к пьяным водителям [4 власть]
16:39 МЧС призывает саратовцев в снегопад не стоять под щитами и не превышать скорость [Saratovnews]
16:29 Сенатор о с/х: недофинансирование за 15 лет – порядка 2 трлн долларов [СарБК]
16:29 Баскетболист "Автодора" пропустит месяц из-за травмы [Наша версия]
16:29 Пожилой марксовский водитель сбил пешехода-нарушителя [Взгляд]
16:29 В 2016 году 681 саратовец узнал о раке во время диспансеризации [Saratovnews]
16:27 Блогер Светлана Мартынова: "О Москалеве, Балашове и банкротствах" [Взгляд]
16:27 Житель Вольска едва не спалил автомобиль с женой за рулем [Общественное мнение]
16:25 Лжегазовик тридцать три раза обманул жителей Энгельса [Взгляд]
16:24 В Саратове сельчанин угнал иномарку и сдал ее в металлолом [ТемаСаратов]
16:21 Глава района об обвинении своего зама: главное – не допустить ущерба муниципальной собственности [СарБК]
16:17 Руководитель УГАДН рассказал, как разрешить чехарду с перевозками [4 власть]
16:16 МЧС рекомендует саратовцам брать рацию, фонарь и термос в дальнюю дорогу [Общественное мнение]
16:16 В Саратов не пустили две с лишним тонны рыбы [Saratovnews]
16:16 Предприниматели Поволжья стали чаще страховать имущество в Сбербанке [Наша версия]
16:12 Общественники Алгая попросили губернатора вернуть электричку на Саратов [Общественное мнение]
16:10 За 2016 год в Саратовской области родилось меньше людей, чем умерло [ТемаСаратов]
16:10 "Почту России" могут реорганизовать в 2017 году [Наша версия]
16:09 Депутат: троллейбусные маршруты в Энгельсе не закрывают, а оптимизируют [СарБК]
16:08 Первый замминистра здравоохранения предложила увеличить минимальный возраст для получения водительских прав [Наша версия]
16:06 Вячеслав Максюта о "Саратовской лыжне": "Лыжи, как любовь, пока не смажешь, не поедут" [Наша версия]
16:04 В Саратове уточнят параметры господдержки аграриев с детьми [Saratovnews]
16:03 Чиновник о росте ДТП в районах: "Вы бы так пшеницу собирали" [СарБК]
16:02 У четырех из десяти жителей области выявлены отклонения в здоровье в ходе диспансеризации [Общественное мнение]
16:01 Глава Балашовского района поддерживает действия силовиков в отношении своего заместителя [4 власть]
16:01 В центре Саратова автомобили вмерзли в лед из-за коммунальной аварии [Наша версия]
16:00 СПГЭС грозит СГЭТ новыми отключениями электротранспорта [СарБК]
15:59 Блогер Иван Дзюбан: "И так сойдет" – НЕ ПРОЙДЕТ!" [Взгляд]
15:57 Владимир Путин о российских зарплатах и покупательной способности: есть шанс "приподняться" [Наша версия]
15:56 Возобновлены торги по продаже "Саратовского рыбопитомника" [Взгляд]
15:55 В Саратов не пустили 2,7 т. речной рыбы без документов [СарБК]
15:55 Саратовские огурцы продолжают бить ценовые рекорды [Взгляд]
15:54 Первый замминистра возмущена наледью на трассе в Озинки [4 власть]
15:52 В Саратове чиновники планируют сформировать негативное отношение к пьяным за рулем [Наша версия]
15:51 Пресечено должностное преступление со стороны пристава УФССП [СарБК]
15:51 Незаконная приватизация квартиры балашовским чиновником: глава администрации пообещал содействовать следователям [Наша версия]
15:50 Саратовская область попала в число лидеров рейтинга потребительской активности [Наша версия]
15:50 Саратовские поэты читают стихи у трамвая "Семен" [Взгляд]
15:49 СГЭТ проиграл судебный процесс энергетикам [4 власть]
15:47 Власти Балашовского района оказывают максимальное содействие следствию по делу Александра Москалева [Общественное мнение]
15:47 Власти Балашовского района оказывают «максимальное содействие» следствию по делу Александра Москалева [Общественное мнение]
15:46 Предприниматели Поволжья стали чаще выбирать страхование от Сбербанка [4 власть]
15:43 Саратовстат: стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья упала на 1200 рублей [Наша версия]
15:42 В Саратов не пропустили почти три тонны речной рыбы [Взгляд]
15:41 Естественная убыль населения в Саратовской области – 7,4 тыс. человек [СарБК]
15:41 Суд разрешил СПГЭС отключать электричество на объектах "Саратовгорэлектротранса" [Наша версия]
15:39 "Саратовэнерго" уведомляет клиентов об изменениях в законодательстве [Взгляд]
15:37 Полицейские сняли на видео хороших водителей, уступающих «скорой помощи» [4 власть]
15:35 Более 80 % жителей Саратовской области страдают от зубных заболеваний [Аргументы и Факты]
15:35 Глава Балашовского МР прокомментировал уголовное дело своего заместителя [Взгляд]
15:33 Школьника отправили в центр временного содержания за ложный донос [СарБК]
15:32 В областной думе защитят «специалистов с глубокой беременностью» [Общественное мнение]
15:31 "Настороженный" зампред правительства раскритиковал работу районных администраций над безопасностью дорожного движения [Наша версия]
15:29 Чиновница о ДТП: каждый год погибает маленькая деревня [СарБК]
15:26 Водители автобусов скрывают правду от ГИБДД с помощью двойных путевых листов [4 власть]
15:25 Планируется ужесточить ответственность за воспрепятствование работе врачей [СарБК]
15:22 Суд подтвердил правомочность отключения «Саргорэлектротранса» от электроэнергии [Общественное мнение]
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