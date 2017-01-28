Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

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30 Январь 2017
01:28 Суд в больнице: гражданский активист Сергей Окунев оштрафован на 3 тысячи рублей [Наша версия] 29 Январь 2017
23:43 АвтоВАЗ собирается в 2017 году выпустить Lada Vesta, которой можно будет управлять со смартфона [Наша версия]
23:24 На АЗС могут начать торговать алкоголем [Наша версия]
22:39 "Протон" уступил чемпионкам России [Взгляд]
22:38 Московский "Динамо" одержал победу над балаковским "Протоном" [Наша версия]
22:28 Под Саратовом столкнулись микроавтобус и иномарка [ТемаСаратов]
21:33 Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетней девочки в Вольском районе [Наша версия]
20:53 В Вольском районе провалилась под лед и утонула 8-летняя девочка [Взгляд]
20:35 Под Саратовом в Волге утонула восьмилетняя девочка [ТемаСаратов]
20:05 У девятиклассников появится обязательный экзамен по устной речи [Взгляд]
19:35 Биатлонист Логинов пришел к финишу смешанной эстафеты с флагом России [Saratovnews]
19:31 Источник: гражданского активиста Сергея Окунева будут судить в больничной палате за песню "ВКонтакте" [Наша версия]
18:59 На манеже саратовского цирка вновь представлено шоу Гии Эрадзе [Взгляд]
18:45 Утонувшую на Волге восьмилетнюю девочку продолжают искать водолазы [Saratovnews]
18:31 Биатлонист Александр Логинов выиграл третье "золото" на чемпионате Европы [Наша версия]
18:31 В Волге утонула 8-летняя девочка [4 власть]
18:25 На Волге под лед ушла восьмилетняя девочка [Saratovnews]
18:14 Александр Логинов выиграл третье "золото" чемпионата Европы [Взгляд]
17:49 Главным внешнеторговым партнером России стала Германия [Наша версия]
17:42 На пикете "стратегии 29" потребовали освободить гражданского активиста Сергея Окунева [Наша версия]
17:25 Александр Логинов в Польше стал трехкратным чемпионом Европы [4 власть]
17:10 В Саратовской области уровень безработицы ниже среднего показателя по ПФО [Наша версия]
16:53 В Вольском районе водолазы ищут провалившуюся под лед девочку [Наша версия]
16:47 Инициатор "прогулки оппозиции" объяснил разнообразие политических взглядов участников "борьбой за выживание" [Наша версия]
16:41 Совершенствовать преподавание русского языка будут только в 5 субъектах РФ [Наша версия]
15:07 На улице Чернышевского столкнулись две иномарки и "Лада" [Наша версия]
14:52 В России коробка-автомат вытесняет "механику" [Наша версия]
14:31 На Чернышевского столкнулись такси и иномарка [4 власть]
14:06 Саратовская область не получит денег на разработку новых методик образования [Наша версия]
14:06 Серийному похитителю из Пензенской области добавили еще два эпизода [4 власть]
13:32 На трассе не разъехались микроавтобус и иномарка [4 власть]
12:59 Уроженца Воронежской области разыскивают за кражи у женщин после свиданий [Наша версия]
12:26 Полицейские вернули пенсионерке черную козу [4 власть]
12:21 На трассе под Саратовом столкнулись микроавтобус и легковушка [Saratovnews]
12:09 Полицейские ищут подозреваемого в кражах у женщин после свиданий [Saratovnews]
12:01 На Волге поймали двух нарушителей [4 власть]
12:00 Получившая травмы в "скорой помощи" гражданка отказалась от госпитализации [Взгляд]
11:35 Жительницу Аткарска принуждали заниматься незаконным бизнесом [4 власть]
11:30 Под Саратовом поймали мужчину за рулем "Тойоты Короллы" без прав [Saratovnews]
11:20 В Саратове за «запрещенные песни» задержан молодой соратник Вячеслава Мальцева [Общественное мнение]
11:11 Сельчанин украл у пенсионерки двухлетнюю козу [Saratovnews]
11:00 Инспекторы ГИМС ловили автолюбителей, выезжавших на лед [Наша версия]
10:46 Мужчина-бомж сдал в полицию патроны от охотничьего ружья [Saratovnews]
10:40 Жительницу Аткарска заставляли продавать наркотики в Саратове [Saratovnews]
10:26 В Саратове сгорела "Лада Гранта" из Самары [Saratovnews]
10:17 С начала года погибли шесть провалившихся под лед жителей Саратовской области [Взгляд]
09:57 Троих мужчин подозревают в изнасиловании саратовчанки [Saratovnews]
09:52 Саратовец три дня пил водку и закусывал ее сырым фаршем [Saratovnews]
09:48 Водитель "скорой помощи" допустил падение пассажирки [Взгляд]
09:43 Бомж принес в отдел полиции патроны 16-го калибра [Наша версия]
09:19 Полицейские задержали двух саратовцев, заставлявших женщину торговать наркотиками [Наша версия]
09:05 Сегодня мир отмечает День без интернета [Взгляд]
08:40 Полицейские вернули похищенную козу 81-летней владелице [Взгляд]
08:30 Приезжую из Аткарска пытались заставить торговать наркотиками [Взгляд]
08:06 Саратовский бомж принес в полицию десять патронов 16-го калибра [Взгляд]
08:02 Сегодня отмечается Всемирный день мобилизации против ядерной угрозы [Взгляд]
06:00 Саратовцам обещают холодный день без снега [Взгляд] 28 Январь 2017
22:00 Фоторепортаж: "Баронеты" показали саратовцам скачущего на лошади медведя [Наша версия]
21:07 Биатлонист Александр Логинов взял золото после гонки преследования [Saratovnews]
19:52 "Автодор" потерпел сокрушительное поражение [Наша версия]
19:16 "Автодор" разгромно проиграл в Нижнем Новгороде [Взгляд]
18:52 «Автодор» потерпел сокрушительное поражение с разницей 42 очка [4 власть]
18:26 Следователи проверяют гибель младенца рядом с уснувшей матерью в Вольске [Аргументы и Факты]
18:04 Студенты саратовской семинарии побывали в колонии строгого режима [Наша версия]
17:37 Составлен список самых популярных в России иномарок [Наша версия]
16:42 "Взгляд с экрана". Саратов в 2030 году, детсадовский скандал, платные парковки [Взгляд]
16:20 В Саратове студентов научили исконно русским развлечениям [Наша версия]
16:17 Саратовцев приглашают на бесплатный прием к онкологам [ТемаСаратов]
15:51 Саратовец похитил из магазина шесть палок колбасы [ТемаСаратов]
15:51 Депутаты Госдумы одобрили законопроект о пособиях по безработице для детей-сирот [Наша версия]
15:33 Обнародованы предварительные результаты расследования причин крушения Ту-154 [Наша версия]
15:02 Во всех российских больницах появится скоростной интернет [Наша версия]
15:00 За год введено 16,4 тыс. гектаров заброшенных сельхозугодий [СарБК]
14:31 Российские и американские ученые будут вместе изучать Венеру [Наша версия]
14:30 Открылся квест в здании старого музея Центробанка [СарБК]
14:11 Александр Логинов завоевал еще одну золотую медаль на чемпионате Европы [Наша версия]
14:06 В спектаклях театра появятся новые артисты [СарБК]
14:04 Александр Логинов стал двукратным чемпионом Европы в Польше [4 власть]
13:43 По данным статистики в ПФО можно питаться на 3,3 тысячи рублей в месяц [Наша версия]
13:42 Александр Логинов выиграл второе европейское "золото" в Польше [Взгляд]
13:33 Состоится лекция об искусственном разуме [СарБК]
13:22 Саратовец заявил о крупной краже из квартиры [4 власть]
13:05 Супружеская пара погибла в частном доме [4 власть]
13:05 В Саратове ночью хулиганы побили стекла в трех иномарках [Взгляд]
12:55 Горожанам предлагают сдать на переработку старую технику [СарБК]
12:34 Педагог-психолог позарилась на куклу из камеры хранения [4 власть]
12:27 Меняется расписание пригородной электрички [СарБК]
12:15 Саратовская область вошла в число регионов с недостаточной дорожной безопасностью [Взгляд]
12:11 Саратовцы смогут следить за действиями приставов из личного кабинета [4 власть]
11:57 Саратовец прятал в кроличьей клетке обрез для отпугивания ворон [Saratovnews]
11:56 За 30 выловленных рыб мужчина отработает 80 часов [СарБК]
11:50 В Энгельсе поймали пьяного водителя "Форда" [Saratovnews]
11:40 Сельчанин незаконно хранил оружие для "отпугивания ворон" [Взгляд]
11:36 Задержан похититель 6 палок колбасы [4 власть]
11:33 Эксперты включили Саратовскую область в число регионов с недостаточной безопасностью дорог [Наша версия]
11:24 Начальник почтового отделения оштрафован за торговлю без лицензии [СарБК]
11:18 На Усть-Курдюмской сбили девушку на «зебре» [4 власть]
11:17 Саратовца подозревают в ложном заявлении о краже из его дома [Saratovnews]
11:14 На Усть-Курдюмской на переходе сбили девушку [Saratovnews]
11:07 Губернаторы будут следить за доходами глав муниципальных образований [Наша версия]
10:57 "Потерпевший" соврал полицейским про кражу ноутбука [Взгляд]
10:55 Губернатор объявил курс на самодостаточность региона [Взгляд]
10:52 Прокуроры закрыли 23 сайта по продаже алкоголя [СарБК]
10:52 Саратовчанка госпитализирована после падения с моста в Саратове [Saratovnews]
10:49 Бухгалтер подозревается в краже кошелька у сотрудницы банка [4 власть]
10:47 В Новоузенске решили не гасить Вечный огонь [4 власть]
10:46 На Усть-Курдюмской водитель иномарки сбил девушку [Взгляд]
10:37 Житель Вольска случайно отравился уксусом [Saratovnews]
10:36 Регионы лишились возможности устанавливать торговые наценки на детское питание [Наша версия]
10:36 Регионы лишились возможности устанавливать торговые наценки на детское питание [Наша версия]
10:33 Педагог-психолог заподозрена в краже детской куклы [Взгляд]
10:26 Саратовчанка упала в "Газели" на улице Чернышевского [Saratovnews]
10:26 Саратовчанка упала в маршрутке на улице Чернышевского [Saratovnews]
10:22 Двух школьников, сбежавших в Китай с гавайской гитарой, нашли в Энгельсе [Наша версия]
10:22 Двух школьников, сбежавших в Китай с гавайской гитарой, нашли в Энгельсе [Наша версия]
10:19 Саратовец упал на остановке и сломал ногу [Saratovnews]
10:17 В «скорой помощи» упала пассажирка. Женщину госпитализировали [4 власть]
10:06 Девушка попала под колеса Daewoo Nexia на "зебре" [Наша версия]
10:01 На пожаре под Татищево погибла пожилая пара [Saratovnews]
10:00 Времена. В Саратове началось строительство первой панельной "девятиэтажки", создана РККА [СарБК]
09:59 Упавшей в маршрутке женщине потребовалась госпитализация [Взгляд]
09:50 В Саратове бухгалтер похитила кошелек администратора банка [Взгляд]
09:49 В банке бухгалтер похитила кошелек администратора [Saratovnews]
09:40 Женщина с ВИЧ-инфекцией пыталась покончить с собой [Взгляд]
09:30 Психолога из Балаково подозревают в краже детской куклы [Наша версия]
09:25 В Энгельсе нашли сбежавших подростков из Волгограда [Взгляд]
09:23 Сельчанин прятал в сарае обрез, чтобы "отпугивать ворон" [Наша версия]
09:13 Сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных [Взгляд]
09:10 Дмитрий Цымбал отмечает день рождения [Взгляд]
09:00 Василий Максимов и Александр Сундеев празднуют дни рождения [Взгляд]
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