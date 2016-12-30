Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

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1 Январь 2017
11:14 Отсидевшая саратовчанка украла у мужчины таксу [Saratovnews]
11:04 Годовалый мальчик отравился крысиным ядом [Saratovnews]
10:53 У саратовцев сгорел дом пока они провожали старый год в гостях [Saratovnews]
10:44 Мать чуть не задушила младенца при кормлении на ходу [Saratovnews]
10:32 Подросток госпитализирован с отравлением алкоголем [Saratovnews]
09:00 В Саратовской области увеличился транспортный налог [Взгляд]
08:36 Об исполнении субсидируемых государственных заданий [Ветеринарная лаборатория]
06:00 Первый день нового года будет теплым и снежным [Взгляд] 31 Декабрь 2016
18:09 В Саратове Дед Мороз подарил коньки осиротевшему мальчику [Наша версия]
17:42 В сети появилось новогоднее видеообращение Владимира Путина к жителям России [Наша версия]
17:28 Росстат заявил о самой низкой инфляции в новейшей истории [Наша версия]
17:14 Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом [Наша версия]
17:14 Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым Годом [Наша версия]
17:09 Без вести пропала 15-летняя Надежда Морозова [Взгляд]
16:42 Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал в суд на топ-менеджера "Роснефти" [Наша версия]
16:22 На развитие спорта регионам выделят 785 миллионов рублей [Наша версия]
16:00 Редакция Saratovnews поздравляет читателей с Наступающим Новым Годом [Saratovnews]
15:21 Что изменится в жизни россиян: законы, которые вступают в силу в 2017 году [Наша версия]
15:00 Топ-10 происшествий: "коммуналка", прыжок с моста, смерть школьника [СарБК]
14:55 Вопрос прокурору. О российском гражданстве, электронной подписи, выплатах пенсионерам [СарБК]
14:45 Лидеры читательского интереса в 2016 г. – новости про гипермаркет, перевод часов и права автовладельцев [СарБК]
14:30 Топ-10 новостей экономики: "налог на бедных", рост цен, вопросы Путина [СарБК]
14:12 Видео. Чем запомнился 2016 год жителям Саратова [СарБК]
14:01 Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз [Наша версия]
14:01 Экипаж МКС встретит Новый Год 16 раз [Наша версия]
13:41 Новости о переводе времени стали самыми обсуждаемыми в 2016 году [СарБК]
13:37 Губернатор поздравил саратовцев с Новым годом [ТемаСаратов]
13:30 С Новым годом, дорогие читатели! [4 власть]
13:25 В регионе будет создан новый реабилитационный центр для детей и подростков [Взгляд]
13:23 В Саратове водитель ВАЗ-2109 погиб в столкновении с КамАЗом [ТемаСаратов]
13:23 Готовится к открытию филиал реабилитационного центра для детей и подростков [4 власть]
13:20 Для реабилитации детей-инвалидов в Саратове будут использовать космические технологии [Наша версия]
13:14 Топ-20 комментариев. Читатели СарБК – о педофилах, эвакуаторах и застройке [СарБК]
13:00 С Новым годом и Рождеством, дорогие! [Общественное мнение]
12:45 Топ-10 видео: экстремальная парковка, Филипп Киркоров и утопленница [СарБК]
12:26 На центральной улице города установили карету [СарБК]
12:18 ГУ ЦБ: организации и бизнес должны принимать поврежденные деньги [СарБК]
11:51 Топ-10 фото: крещенские купания, "заплатки" на дорогах и пляжный футбол [СарБК]
11:41 В Саратове оштрафованы продавцы нелегальных елок и фейерверков [Saratovnews]
11:32 Гимназию №1 расширили на 200 мест надстройкой над спортзалом [4 власть]
11:20 Началось вещание православной онлайн-радиостанции [СарБК]
11:20 Гимназии № 1 поставлена задача войти в "топ-10" российских школ [Взгляд]
11:16 Мужчина под шофе спрыгнул с балкона своей квартиры [Saratovnews]
11:12 Валерий Радаев раскрыл секрет силы саратовских школ [Наша версия]
11:12 Губернатор Валерий Радаев раскрыл секрет силы саратовских школ [Наша версия]
11:02 Губернатор пошутил о сжигании паспортов хоккеистов НХЛ [4 власть]
11:01 Пасынок силой отобрал ключи у жителя Энгельса и угнал его автомобиль [Saratovnews]
10:53 Самым упоминаемым в новостях "СарБК" ньюсмейкером стал Валерий Радаев [СарБК]
10:47 В Саратове за минувшие сутки под колеса автомобиля попали три пенсионера [Saratovnews]
10:40 Последний день года губернатор начал с посещения ЛДС "Кристалл" [Взгляд]
10:32 Губернатор в "Кристалле": "Только свои должны играть. Никаких покупных, никаких НХЛовцев" [Наша версия]
10:25 Саратов в рейтингах: первый среди последних [СарБК]
10:23 В лобовом столкновении с "Камазом" разбился виновник аварии [Saratovnews]
10:22 Употребление алкоголя с рецидивистом закончилось для парня поножовщиной [Saratovnews]
10:09 Саратовец заявил в полицию о нападении на сына в детском парке [Saratovnews]
10:04 В столкновении с "Камазом" погиб водитель "девятки" [Взгляд]
10:00 Времена. В Саратове открылась школа пилотов, президент объявил о своем уходе [СарБК]
10:00 С Новым годом! [Наша версия]
10:00 Митрополит Лонгин отслужит литургию в новогоднюю ночь [Взгляд]
09:43 С Новым годом саратовцев поздравил Вячеслав Володин [Взгляд]
08:35 О функционировании ФГБУ «Саратовская МВЛ» в рабочем режиме [Ветеринарная лаборатория]
06:00 Жителей Саратова ожидает прохладный облачный день без осадков [Взгляд]
01:30 Поздравление с Новым 2017 Годом Вячеслава Володина [ГТРК] 30 Декабрь 2016
19:24 Вячеслав Володин пожелал саратовцам свершения всех замыслов [4 власть]
19:12 Вячеслав Володин пожелал саратовцам "ставить перед собой цели и идти к ним" [Наша версия]
18:32 Саратовский губернатор подарил родителям 17-тысячного малыша коляску [ТемаСаратов]
18:20 Назначена дата выборов губернатора Саратовской области [Наша версия]
18:15 На создание ледового городка в Саратове потратили 600 кубометров льда [Наша версия]
18:06 Под Саратовом бродячая собака бросилась на девочку [ТемаСаратов]
18:03 Избраны трое заместителей секретаря реготделения «ЕР» [Общественное мнение]
18:00 «Первая локомотивная компания» получила сертификат, разработанный Европейской ассоциацией [Общественное мнение]
18:00 Новая кинокомедия – вновь в лидерах просмотра [ГТРК]
17:58 Саратовцев приглашают на елку в бассейне и новогодний фейерверк [Saratovnews]
17:58 Саратовская власть больна сирийским синдромом наоборот [4 власть]
17:49 Выбрали заместителей секретаря реготделения «Единой России» [4 власть]
17:30 Установлен водитель, спровоцировавший ДТП с инкассаторской машиной и автобусом [СарБК]
17:30 С начала нового года саратовцев ожидают сюрпризы в погоде [4 власть]
17:29 На рынке 3-й Дачной изъяли почти сотню флаконов спиртосодержащей продукции [Общественное мнение]
17:21 Под Саратовом вылетел в кювет и перевернулся микроавтобус [Saratovnews]
17:19 Президент федерации шахмат рассказал о невыплаченных 500 тысячах [4 власть]
17:09 В Вольске бездомный пес напал на маленькую девочку [Saratovnews]
17:01 Объезжавший кочку водитель вылетел в кювет [Общественное мнение]
17:00 Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах [Общественное мнение]
17:00 Редакция ИА "Взгляд-инфо" поздравляет читателей и зрителей с Новым годом [Взгляд]
17:00 В Энгельсе на маршрут вышел праздничный троллейбус [ГТРК]
16:55 На Театральной площади завершено строительство ледяного городка [Взгляд]
16:50 ГУ МВД: эвакуированная с ребенком машина была затонирована [СарБК]
16:49 Журналисты "Первого канала" о предновогоднем Саратове: "Все горит и сияет" [Взгляд]
16:46 В театре «Версия» поздравили с Новым годом воспитанников социальных центров [4 власть]
16:45 В Вольске бродячая собака укусила за лицо 5-летнюю девочку [Общественное мнение]
16:42 Блогер Михаил Рудаков: "С наступающим Новым годом" [Взгляд]
16:32 Ледяной городок на Театральной площади начал таять [Общественное мнение]
16:29 Потоп на Чернышевского: коммунальщики устраняют последствия [Наша версия]
16:28 В России могут запретить использование газа в многоквартирных домах [Взгляд]
16:28 В России могут запретить использовние газа в многоквартирных домах [Взгляд]
16:28 В России могут запретить использовать газ в многоквартирных домах [Взгляд]
16:25 ГУ МВД об эвакуации машины с ребенком: Стекла были тонированные [4 власть]
16:23 Губернатор подарил школе искусств к Новому году рояль [Наша версия]
16:20 Оставленный в эвакуированной машине мальчик прятался за сиденьем [Saratovnews]
16:18 Губернатор подарил рояль Hoffmann энгельсской школе искусств [Общественное мнение]
16:16 Ректорская колбаса. Саратовский Роспотребнадзор возбудил дело и отобрал пробы [Взгляд]
16:15 Минприроды хочет создать реестр недобросовестных участников аукционов [Общественное мнение]
16:14 Форвард «Автодора» Винс Хантер: Русский язык не учу [4 власть]
16:10 Спидвейного гонщика называют виновником смертельного ДТП [СарБК]
16:08 Эвакуация автомобиля с ребенком. Отца мальчика привлекут к ответственности [Взгляд]
16:07 Жители поселка Новосоколовогорский до вечера останутся без воды [Взгляд]
16:01 На Театральной площади запустят новогодний фейерверк [Взгляд]
16:01 Дорогу на Вязовку признали не соответствующей нормам ГОСТ [Saratovnews]
16:00 СГТУ в новой школе «Солярис» откроет научно-образовательный центр [Общественное мнение]
16:00 В канун Рождества пройдет лыжная гонка на кубок главы Саратова [СарБК]
16:00 Саратовцев приглашают поиграть в "как бы хоккей" [Наша версия]
15:57 Число жалоб на судей Саратовской области увеличилось на 60 процентов [Взгляд]
15:55 Пензенский экстремал залез на главную елку города [СарБК]
15:51 СМИ: Россиян могут оставить без газа в жилых домах [СарБК]
15:48 Подростки из социально-реабилитационного центра посмотрели "Как Ёжик Новый год встречал" [Наша версия]
15:41 Роспотребнадзор в Саратове снял с продажи новогодние карнавальные костюмы [Общественное мнение]
15:41 Задержан виновник ДТП с инкассаторской машиной [Взгляд]
15:40 В 50 домов Завокзального поселка перед Новым годом вернули воду [Saratovnews]
15:38 Саратовская пригородная пассажирская компания и минтранс подписали соглашение на 2017 год [4 власть]
15:35 Политех откроет в "Солярисе" научно-образовательный центр [СарБК]
15:31 В Саратове названы победители конкурса на лучшее новогоднее оформление [Взгляд]
15:30 Своё пятилетие отметил Областной перинатальный центр [ГТРК]
15:26 Лучшим футболистом «Сокола» болельщики выбрали Виталия Галыша [4 власть]
15:25 Переезжает управление по вопросам миграции ГУ МВД [Общественное мнение]
15:19 Глаз народа. На Театральной площади съезд с одной горки ведет в стену другой [СарБК]
15:16 Саратовские автомобилисты встали в предновогодние пробки [Взгляд]
15:12 Глава Марксовского района Олег Тополь отказался уходить в отставку [4 власть]
15:10 Из-за тройного ДТП в районе аэропорта образовалась пробка [Наша версия]
15:09 СГТУ в новой школе «Солярис» откроет научно-образовательный центр [4 власть]
15:08 Саратовский Роспотребнадзор снял с продажи 19 опасных новогодних костюмов [ТемаСаратов]
15:06 В центре Саратова столкнулись две машины скорой помощи [Saratovnews]
15:05 Секретарь Марксовского отделения «ЕР» адресовал местным депутатам обвинение в замалчивании проблем [Общественное мнение]
15:04 Коммунальщики перекопали улицу Радищева [Общественное мнение]
15:04 СГТУ в новой школе "Солярис" откроет научно-образовательный центр [Взгляд]
15:03 В новой школе «Солярис» открылся Музей музеев [4 власть]
15:00 Смотрите "Вести. Саратов" в 12:45 от 30 декабря [ГТРК]
15:00 Тройное ДТП остановило движение транспорта по Высокой [Взгляд]
14:58 Победительница "Большой оперы" Ксения Нестеренко: на улицах пока не узнают, но очень этого боюсь [СарБК]
14:55 О проведении инспекционного контроля с расширением области аккредитации ФГБУ «Саратовская МВЛ» в международной системе [Ветеринарная лаборатория]
14:50 В школе «Солярис» открыли Музей музеев [Общественное мнение]
14:50 В Саратове эвакуатор забрал автомобиль с ребенком внутри [ТемаСаратов]
14:50 Столкновение двух "скорых" в Саратове. Комментарий минздрава [Взгляд]
14:50 Фосфогипсу дан зеленый свет для строительства дешевых дорог [4 власть]
14:49 Итоги работы отдела химических исследований за 2016 год [Ветеринарная лаборатория]
14:46 Саратовец не справился с управлением и опрокинул фуру в кювет под Рязанью [Наша версия]
14:45 В Рязанской области перевернулась фура с саратовским водителем [Saratovnews]
14:42 Гистологическая идентификация продукции за 2016 год [Ветеринарная лаборатория]
14:42 Олег Тополь: вопрос об отставке главы – прерогатива районных депутатов [СарБК]
14:40 Сенатор подверг критике работу главы Марксовского района [4 власть]
14:38 Губернатор Радаев встретился с ректором консерватории Занориным [СарБК]
14:38 Новый год встретит саратовцев слабыми морозами и ветром [ТемаСаратов]
14:35 Болельщики выбрали лучшего футболиста "Сокола" [Взгляд]
14:34 Глава Марксовского района Олег Тополь ответил на претензии Татьяны Ерохиной [Наша версия]
14:33 У продавца изъято 95 флаконов спиртосодержащей жидкости [СарБК]
14:32 Суд приостановил работу асфальтобетонного завода в Красноармейском районе [Saratovnews]
14:31 Олег Тополь напомнил оппонентам о легитимности своего избрания на должность главы Марксовского района [Общественное мнение]
14:29 Саратовский чемпион Европы по мотогонкам сбил насмерть пенсионерку [Аргументы и Факты]
14:28 Проект развития Петровска защитили в "Сколково" [СарБК]
14:28 Под Саратовом пенсионерка забила ногами уснувшего мужа [ТемаСаратов]
14:27 Мужчина убил сожительницу, чтобы выйти на улицу пьяным [Наша версия]
14:19 Глава консерватории рассказал о планах на капремонт общежития с концертным залом [Наша версия]
14:16 В центре Саратова столкнулись две "скорые" [Взгляд]
14:15 Саратовский дальнобойщик опрокинул фуру в Рязанской области [Взгляд]
14:15 В центре Саратова до вечера отключили холодную воду [Saratovnews]
14:13 Управление по вопросам миграции сменило адрес [Взгляд]
14:10 Саратовцев приглашают погоняться на лыжах в канун православного Рождества [Наша версия]
14:09 «Саратовводоканал» отключил снабжение улицы Мичурина [Общественное мнение]
14:09 Страна выбрала саратовца лучшим тренером года по пляжному футболу [4 власть]
14:07 Школьный повар отсудила компенсацию за перелом позвоночника [4 власть]
14:03 Оперная певица из Саратова: "Бог уберег меня от позора в Большом театре" [Наша версия]
14:02 Губернатор – ветеранам: «История побед неразрывна с вашей судьбой» [Общественное мнение]
14:01 В аэропорту приставы не поймали ни одного должника [СарБК]
13:56 В Саратове эвакуировали автомобиль на штрафстоянку с ребенком внутри [Аргументы и Факты]
13:56 Полиция разыскивает жертв уличного грабителя в Энгельсе [Saratovnews]
13:55 Жителям домов на Мичурина обещают дать воду в 18.00 [Взгляд]
13:52 Возобновляется маршрут автобуса в Татищево [СарБК]
13:46 Олег Грищенко: "Каждый рубль федеральных субсидий должен работать на благо жителей" [Взгляд]
13:43 Мама победительницы проекта на телеканале "Культура": "Я — мать звезды!" [Наша версия]
13:43 Мама победительницы "Большой оперы-2016": "Я — мать звезды!" [Наша версия]
13:42 Ксения Нестеренко даст сольный концерт в Саратовской консерватории [Взгляд]
13:40 В «Продуктах из Казахстана» продавали контрафактный алкоголь [4 власть]
13:37 В магазине «Продукты из Казахстана» торговали поддельным алкоголем [Общественное мнение]
13:37 Победительнице "Большой оперы-2016" пообещали сольный концерт в консерватории [Наша версия]
13:36 У директора строительной компании арестовали "уникальный" кран [СарБК]
13:32 Суд приостановил работу асфальтобетонного завода из-за вредных выбросов в атмосферу [Наша версия]
13:30 Cаратовцы спешат закупить продукты к праздничному столу [ГТРК]
13:27 В Саратове издана памятка по защите от коллекторов [Взгляд]
13:26 Центробанк поможет блокировать сайты финансовых мошенников [Наша версия]
13:24 Сломавшая позвоночник школьный повар получит 100 тысяч рублей компенсации [Saratovnews]
13:23 Валерий Радаев поздравил жителей области с Новым годом и Рождеством [Общественное мнение]
13:19 За конокрадство задержаны парни с уголовным прошлым [Saratovnews]
13:18 Главный депутат-единоросс Марксовского района: «Меня, мягко говоря, удивило предложение Татьяны Ерохиной» [Общественное мнение]
13:18 Полиция ищет пострадавших от уличного грабителя [Взгляд]
13:16 Повар из балаковского лицея получит 100 тысяч рублей за сломанный позвоночник [Наша версия]
13:13 Саратовский баскетбольный клуб "Автодор": 5 самых ярких моментов месяца [Наша версия]
13:12 В Аткарске на центральной улице установили карету [Общественное мнение]
13:09 Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь [Общественное мнение]
13:08 Работы коммунальщиков стали причиной появления пробки и заторов на Рабочей [Наша версия]
13:07 Видеорегистратор участника смертельного ДТП снял момент трагедии [4 власть]
13:06 Участок улицы Рахова будет закрыт для транспорта до апреля [СарБК]
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