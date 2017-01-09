Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

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9 Январь 2017
23:09 Эксперты заявили, что россияне стали реже ходить в рестораны, потому что уезжали за границу [Наша версия]
22:56 Стало известно, насколько в 2017 году подорожает бензин [Наша версия]
20:30 Байдарочница Наталья Лобова рассказала, сколько калорий тратит за тренировку [Наша версия]
19:16 Тренер заявил российским паралимпийцам, что с 99%-й вероятностью их не пустят на чемпионат мира [Наша версия]
19:07 Должников предложили лишать единственного жилья [Наша версия]
18:26 Саратовские победительницы "Синей птицы" начинают гастролировать [СарБК]
18:17 Патриарх Кирилл лишил двух саратовских священников духовного чина [Аргументы и Факты]
18:15 Незаконных предпринимателей Заводского района 800 раз оштрафовали за торговлю [Наша версия]
18:15 Победители конкурса «Синяя птица» отправились на первые гастроли [ГТРК]
18:12 Ландо назвал глупостью идею о запрете фильма «Викинг» [4 власть]
18:05 Саратовская общественница опасается, что к ней могут прийти с обыском и подкинуть наркотики [Наша версия]
18:05 Аккаунт саратовской общественницы взломал неизвестный хакер [Наша версия]
18:04 В Саратовской области температура воздуха составит -22 градуса [Аргументы и Факты]
18:04 Саратовская область вошла в пятерку по продажам Е-полисов ОСАГО [Взгляд]
18:00 Работникам завода по производству пуль выплатили долг по зарплате [СарБК]
18:00 Ледовый городок на Театральной площади обещают сохранить до конца зимы [Общественное мнение]
17:58 Сборная семиклассников из Саратова оказалась лучшей на математическом турнире "Кубок Урала" [Наша версия]
17:53 В Энгельсе погиб солдат-срочник [Общественное мнение]
17:53 В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПЯТЬ САРАТОВЦЕВ ОПЛАТИЛИ ДОЛГИ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ ЗА ГРАНИЦУ [Новости]
17:50 В Энгельсе обнаружено тело военнослужащего [СарБК]
17:50 Авария с участием «ГАЗели» создала пробки на улице Буровой [Общественное мнение]
17:47 «Сокол» отложил выход из отпуска [4 власть]
17:45 Саратовцы могут пожаловаться на хамство и поборы врачей [Аргументы и Факты]
17:45 В первый рабочий день саратовцы возвращаются домой без пробок [Взгляд]
17:43 Саратовцы поставили светящегося оленя на колени [Наша версия]
17:41 Преступник из федерального розыска устроил пьяный дебош у железнодорожного вокзала [Общественное мнение]
17:40 75% автобусов в Саратове снабжены речевыми автоинформаторами [СарБК]
17:40 Горожанам предложили выбрать самую сексуальную девушку Саратова 2016 года [Наша версия]
17:36 Прокуроры добились выплаты зарплаты 78 работникам завода [Saratovnews]
17:30 По вине пьяных саратовцев за год произошла 91 авария [Saratovnews]
17:28 Саратовцев попросили придумать название для бассейна и спортзалов в школе «Солярис» [Общественное мнение]
17:25 Прокуратура заставила саратовский патронный завод расплатиться с рабочими [Взгляд]
17:23 Проезжая часть в центре Саратова обледенела из-за коммунальной аварии [Наша версия]
17:22 Фекальные реки на Тверской устранены ради "снятия социальной напряженности" [Взгляд]
17:11 Саратовские семиклассники победили на Кубке Урала по математическим боям [Общественное мнение]
17:09 Предложено выбрать самую сексуальную жительницу Саратова 2016 года [Взгляд]
17:07 Саратовские школьники победили на турнире математических боев [СарБК]
17:06 Сторонники московского времени будут действовать через кандидатов в депутаты [4 власть]
17:05 Полицейские задержали в Саратове мужчину, выдававшего себя за Вячеслава Малежика [Общественное мнение]
17:04 В Энгельсе "двенадцатая" с тремя парнями влетела в столб [Saratovnews]
16:58 На новогодние праздники на курортах Хвалынска отдохнули 50 тысяч туристов [Saratovnews]
16:56 В Балаково неизвестный дерзко ограбил ломбард на оживленной улице [Общественное мнение]
16:55 Пьяные водители за год устроили 91 ДТП в Саратове [Взгляд]
16:54 Минздрав предлагает увеличить рабочий день для курильщиков [Наша версия]
16:53 Хозяин забил молотком недовольного оплатой помощника по ремонту [СарБК]
16:51 В Саратове одни из самых дешевых квартир в новостройках по стране [4 власть]
16:51 В Пугачеве под колеса "шестерки" попала нарушительница ПДД [Saratovnews]
16:49 В Энгельсе нашли тело 21-летнего солдата [Наша версия]
16:46 Федеральные СМИ: Минздрав предлагает запретить продажи сигарет на кассах [Взгляд]
16:46 Мэрия объявила конкурс на название бассейна и стадиона в школе «Солярис» [4 власть]
16:46 В Балаково выберут дублера главы района [Наша версия]
16:39 Покровчанин с помощью эвакуатора похитил 5 иномарок [СарБК]
16:37 Спасатели отговорили саратовца прыгать с моста [Аргументы и Факты]
16:32 На саратовских дорогах за ночь появится толстый слой льда [Наша версия]
16:26 Петицию саратовчанки о запрете "Викинга" подписали 18 тысяч человек [Saratovnews]
16:26 Пустое занятие [Saratovnews]
16:24 Росгвардия задержала объявленных в федеральный розыск преступников [Saratovnews]
16:23 Эксперт: на рынке обширное предложение островов в районе Саратова [СарБК]
16:23 В Пугачеве 60-летний водитель "шестерки" сбил женщину [Взгляд]
16:14 Задержанный представился нацгвардейцам известным певцом и композитором [СарБК]
16:13 Злоумышленник представился нацгвардейцам Вячеславом Малежиком [4 власть]
16:13 На Железнодорожной и Б.Горной провалился участок дороги [4 власть]
16:10 У зазевавшейся посетительницы вокзала в Саратове украли телефон [Общественное мнение]
16:10 Саратов занял второе место в России по дешевизне квадратного метра в новостройках [Наша версия]
16:07 Саратов – в первой тройке по дешевизне нового жилья [СарБК]
16:02 Областная прокуратура попросила саратовцев сообщать о поборах в школах [Наша версия]
15:57 На руководителей 16 школ заведены дела о поборах [СарБК]
15:56 Саратовец крал иномарки с помощью услуг эвакуатора [Взгляд]
15:55 В Энгельсе "двенадцатая" протаранила столб: пострадал пассажир [Наша версия]
15:51 По факту отравления алкоголем десятилетней школьницы организована проверка [Saratovnews]
15:43 Прокуратура установила факты "поборов" с родителей в 16 школах [Взгляд]
15:41 В Заводском районе наказаны нелегальные торговцы трусами и колбасой [Взгляд]
15:40 На мосту Саратов-Энгельс спасатели отговорили гражданина совершать самоубийство [СарБК]
15:39 СУ СКР проверит гибель солдата с Энгельсской авиабазы [Saratovnews]
15:38 Пенсионер забил монтировкой и молотком несговорчивого подрядчика [4 власть]
15:35 В саратовском магазине нашли 19 бутылок запрещенного "Боярышника" [Saratovnews]
15:33 В Балтайском районе 10-летняя школьница попала в больницу пьяной [Общественное мнение]
15:33 В Балтайском районе пьяная 10-летняя школьница попала в больницу [Общественное мнение]
15:32 Во время новогодних каникул саратовские полицейские задержали 48 пьяных водителей [Наша версия]
15:30 Спасатели сняли с моста "Саратов-Энгельс" самоубийцу [Saratovnews]
15:25 За праздничную неделю полицейские раскрыли 38 краж [СарБК]
15:23 Спасатели и полицейские сняли с моста Саратов-Энгельс мужчину, который вылез за перила [Наша версия]
15:21 Пенсионеры начнут получать январскую доплату в 5 тысяч рублей уже на этой неделе [Общественное мнение]
15:20 На мосту Саратов-Энгельс предотвращена попытка суицида [4 власть]
15:17 В новогодние праздники курорты Хвалынска посетили 50 тысяч туристов [4 власть]
15:12 10-летняя девочка госпитализирована в больницу с алкогольным опьянением [4 власть]
15:10 С моста Саратов-Энгельс пытался прыгнуть мужчина [Общественное мнение]
15:10 Спасатели сняли молодого человека с перил моста Саратов-Энгельс [Взгляд]
15:09 Валерий Радаев поднялся на две ступени в рейтинге влияния российских губернаторов [Общественное мнение]
15:07 Рост потребительской активности саратовцев оказался ниже среднего по России [Наша версия]
15:06 Набирает популярность петиция саратовчанки о запрете фильма «Викинг» [4 власть]
15:06 Прокуроры заинтересовались десятилетней школьницей, которая оказалась в больнице после распития спиртного [Наша версия]
15:05 Новогодние праздники прошли для энергетиков "Т Плюс" в штатном режиме [Наша версия]
15:02 Саратовчанку обокрали у касс железнодорожного вокзала [СарБК]
15:00 "Саратовские распределительные сети" ввели режим повышенной готовности [Взгляд]
14:58 Первому зампреду правительства поручили внедрить в Саратовской области стандарт развития конкуренции [Наша версия]
14:57 За год 536 жителей области попались на нарушениях правил охоты [Наша версия]
14:56 Гидрометцентр: в декабре в Саратовской области не было ни одного загрязнения воздуха [Общественное мнение]
14:53 10-летняя девочка попала в больницу в алкогольном опьянении [СарБК]
14:50 Встретившие Новый год без воды саратовцы просят помощи прокуратуры [Взгляд]
14:49 Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области пошла на спад [Общественное мнение]
14:49 Пензенцы смогут записаться на прием к врачу по новой системе [СарБК]
14:48 Девять саратовцев умерли в новогодние праздники от суррогатного алкоголя [Аргументы и Факты]
14:47 Три человека пострадали в ДТП со столбом в Энгельсе [Взгляд]
14:46 Следователи проверят обстоятельства смерти солдата-срочника [4 власть]
14:44 Авиасообщение Саратова с центрами ПФО приостановлено [СарБК]
14:43 Заболевших гриппом саратовцев попросили не ходить в школу, на работу и в магазин [Наша версия]
14:41 Жительницу Саратова ограбили у кассы железнодорожного вокзала [Saratovnews]
14:40 Сорванный Кубок губернатора по конному спорту внесен в календарь-2017 [4 власть]
14:38 Новый год. В больницу попала пьяная 10-летняя девочка [Взгляд]
14:35 На дорогах Саратова осталось 168 ям после ликвидации коммунальных аварий [Общественное мнение]
14:35 Спасатели эвакуировали двух укушенных алабаем женщин [Saratovnews]
14:35 Перекресток в центре Саратова покрылся ямами [4 власть]
14:32 Грипп отступил от Саратовской области [4 власть]
14:26 В Саратовской области распространяется "гонконгский" грипп [СарБК]
14:26 За неделю в Саратовской области снизилась заболеваемость гриппом [Saratovnews]
14:26 За смертельные побои задержан 72-летний саратовский пенсионер [Взгляд]
14:23 За шесть праздничных дней в саратовскую полицию поступило 32 сообщения о ДТП [Наша версия]
14:22 В оставленную коммунальщиками яму провалилась «Нива» [4 власть]
14:18 Саратовская область опередила Татарстан по потребительской активности [Saratovnews]
14:16 В Саратовской области на треть снизилась заболеваемость ОРВИ [Взгляд]
14:14 Алабая, напавшего на двух сестер, забрали ветеринары [4 власть]
14:11 Губернатор поручил восстановить освещение на федеральной трассе [СарБК]
14:07 Для саратовских спасателей 3 января стал самым тяжелым днем [Аргументы и Факты]
14:04 В Саратове продаются два нефтяных завода и скважины [Взгляд]
14:04 Саратовцы сравнили потоп на Московском шоссе с Венецией [Наша версия]
13:58 Мэрия восстановит растаявший ледяной городок на Театральной площади [Общественное мнение]
13:58 Кредиты со сниженной ставкой открывают новые возможности [Общественное мнение]
13:57 Телеканал "Россия 1" впервые обошел по числу зрителей Первый канал по итогам 2016 года [Наша версия]
13:56 В Вольске целую семью пришлось эвакуировать из-за разъярившейся собаки [Общественное мнение]
13:56 В новогодние праздники энергетики «Т Плюс» обеспечили надежное теплоснабжение [4 власть]
13:56 В новогодние праздники энергетики "Т Плюс" обеспечили надежное теплоснабжение [Взгляд]
13:51 Депутат облдумы об идее перевода часов на московское время: "Это совершенно глупые и некорректные требования" [Наша версия]
13:49 Губернатор поручил оптимизировать сроки строительства двух школ [Наша версия]
13:49 Дмитрий Морозов назвал очередной антитабачный проект сырым [Взгляд]
13:49 Губернатор поручил скорректировать сроки строительства двух школ [Наша версия]
13:48 На Ильинской площади разбирают бывшее общежитие [СарБК]
13:48 Саратовские пенсионеры получат пятитысячные выплаты с 13 по 28 января [Взгляд]
13:38 72-летнего жителя Новоузенска обвинили в убийстве по неосторожности [Общественное мнение]
13:36 Алабай покусал двух сестер [СарБК]
13:36 Видеосюжет. Загородный клуб "Роджер" поздравил саратовцев с Рождеством [Взгляд]
13:35 Агентство NASA показало, как выглядят Земля и Луна с орбиты Марса [Наша версия]
13:25 Жительницу Саратова обокрали на железнодорожном вокзале [Взгляд]
13:25 Валерий Радаев потребовал круглый год работать над дорожным блоком [Наша версия]
13:22 В Самаре откроется выставка "Великие реформы" в Самарской губернии" [СарБК]
13:20 Саратовцы жалуются на коммунальную яму напротив гимназии [Взгляд]
13:15 Супруга убитого в «Тактике» Евгения Максимова потребовала 5-миллионную компенсацию [4 власть]
13:13 Подросток упал с крыши во время игры в лазертаг [Наша версия]
13:12 Министерство здравоохранения накажет врачей-грубиянов [СарБК]
13:12 Отключение воды в Саратове и Балаково в правительстве назвали «небольшими перебоями» [Общественное мнение]
13:06 Запрет на ввоз в Россию иномарок без системы ЭРА-ГЛОНАСС могут отложить [Наша версия]
13:04 Блогер Вера Афанасьева: "Святочный рассказ о самолетах "Саравиа" [Взгляд]
13:04 Джастас Уолкер в Саратове раскритиковал современное понимание патриотизма [4 власть]
12:56 Спасатели доставили домой "уставшего" рыбака [СарБК]
12:55 Арестован балаковец, забивший до смерти знакомую за отказ в интиме [Общественное мнение]
12:53 Власти не согласуют акцию по поездке на велосипедах по льду от Саратова до Энгельса [Наша версия]
12:53 За неделю саратовцы сообщили о двух сотнях преступлений [Saratovnews]
12:48 Подросток сорвался с недостроенного здания во время «военно-стратегической игры» [Общественное мнение]
12:47 В новогодние праздники задержаны 82 пьяных водителя [СарБК]
12:45 За время праздников девять саратовцев покончили с собой [Наша версия]
12:44 На новогодних праздниках пресекли восемь нарушений правил охоты [Saratovnews]
12:44 В Совете Федерации предложили выпускать должников за границу сразу после оплаты долга [Наша версия]
12:43 Подросток упал со здания во время военно-стратегической игры [4 власть]
12:42 По факту травмирования подростка прокуратура проводит проверку [СарБК]
12:41 В ДТП на трассе пострадала 57-летняя женщина [Наша версия]
12:38 Свидетель убийства в "Тактике": "Без объяснений, просто нажал спусковой крючок" [Взгляд]
12:36 Прокуратура: особняк Корнилова должны были отремонтировать в 2015 году [СарБК]
12:33 Прокуратура: подросток упал с недостроенного здания в Энгельсе [Взгляд]
12:29 Отмечается повышение "культуры охоты" в области [СарБК]
12:29 Более 5 тысяч жителей области нарушали общественный порядок в праздничные дни [Общественное мнение]
12:29 ГУ МВД: в праздники свели счеты с жизнью девять жителей области [Взгляд]
12:29 На пожарах в новогоднюю ночь в регионе погибли четыре человека [Наша версия]
12:25 В Саратовской области в праздничные дни 9 человек покончили собой [Saratovnews]
12:25 В новогодние праздники совершили самоубийство 9 саратовцев [4 власть]
12:22 Рядом со входом в областное правительство мужчину сразил сердечный приступ [Общественное мнение]
12:22 Новый год. От перепоя умерли четыре саратовца [Взгляд]
12:22 В новогодние праздники в Саратовской области от отравления этиловым спиртом погибли четыре человека [Наша версия]
12:22 Саратовскую область аномальные морозы обойдут стороной [4 власть]
12:21 На Орджоникизде нашли труп мужчины с проломленной головой [Saratovnews]
12:20 На улице у правительства умер мужчина [СарБК]
12:20 Вячеслав Володин надеется, что территорию старого аэропорта можно будет застроить [Общественное мнение]
12:19 Губернатор потребовал скорректировать сроки строительства «лучшей сельской школы-сада» [Общественное мнение]
12:19 Губернатор потребовал скорректировать сроки строительства «лучшей сельской школы-сад» [Общественное мнение]
12:17 В новогодние праздники за помощью к МЧС обратились 34 тысячи саратовцев [Saratovnews]
12:14 В Саратовской области втрое сократилось количество алкогольных отравлений в новогодние праздники [Общественное мнение]
12:12 Чиновникам предложили отметить 100-летие революции [СарБК]
12:08 На Московской «ВАЗ» отбросило на тротуар после столкновения с иномаркой [4 власть]
12:04 Более 40% россиян считают, что худшие времена впереди [Наша версия]
12:01 Саратовчанка пожаловалась Валерию Сараеву на качество ледового городка на Театральной площади [Наша версия]
12:01 Свидетель убийства в "Тактике" думал, что это розыгрыш [Saratovnews]
12:00 Похолодание в Саратовской области сменится оттепелью [СарБК]
11:57 Скончался директор «Администрации кладбищ» Юрий Воронков [Общественное мнение]
11:57 У правительства Саратовской области лежит труп [4 власть]
11:52 Выявлено 600 нарушений при проведении вскрышных работ [СарБК]
11:51 Две столкнувшиеся легковушки затруднили движение общественного транспорта по Московской [Наша версия]
11:49 В подъезде энгельсской многоэтажки нашли восемь аккумуляторов с ртутью [Наша версия]
11:44 В подъезде многоэтажного дома найдено восемь колб с ртутью [Взгляд]
11:39 Собственники будут оплачивать новую жилищную услугу [СарБК]
11:39 Арестован мужчина, убивший девушку деревянным бруском [4 власть]
11:36 Жена убитого в магазине "Тактика" требует от обвиняемого пять миллионов рублей [Saratovnews]
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