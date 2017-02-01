Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

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1 Февраль 2017
22:17 Саратовская область попала в списки неблагополучных регионов, предоставленные во всемирную организацию здравоохранения животных [Наша версия]
22:02 В энгельсской администрации прошла выемка документов [СарБК]
21:56 Биатлониста Александра Логинова включили в состав сборной России на чемпионат мира [Наша версия]
21:35 Инцидент в "Домодедово". Прокуратура установила вину пилотов "Саратовских авиалиний" [Взгляд]
21:32 Прокуратура выяснила причину столкновения самолета "Саратовских авиалиний" с автопогрузчиком в Домодедово [Наша версия]
19:36 Сотрудников райадминистрации подозревают в получении взятки шампанским [СарБК]
19:35 Биатлониста Логинова включили в сборную России [4 власть]
19:35 Началась выдача паспортов болельщика к Кубку Конфедераций FIFA 2017 [Наша версия]
19:20 Две иномарки, столкнувшиеся под железнодорожным мостом, полностью перегородили одну из полос движения [Наша версия]
19:06 Российские миллиардеры за январь стали богаче почти на 8 миллиардов долларов [Наша версия]
19:00 Названы самые цитируемые СМИ в стране [Наша версия]
18:41 В администрации Энгельсского района прошли выемки документов [Взгляд]
18:30 В пожаре на Бакинской пострадала женщина [Наша версия]
18:30 В пресс-службу ГУ МВД возвращается Денис Желтов [Взгляд]
18:23 Узнать доход по вкладам в Сбербанке стало проще [Наша версия]
18:14 В области планируют производить рений и сланцевый кокс [СарБК]
18:11 Двухлетний онкобольной Захар из Саратова долетел до Барселоны [Аргументы и Факты]
18:10 Перевозка ракет для запуска космических систем ГЛОНАСС в Плесецк обойдется в 43,5 миллиона рублей [Наша версия]
18:05 Источник: в офисе юридической компании «Юрком» прошли следственные действия [Общественное мнение]
18:05 На Московской столкнулись «Мерседес» и «Хендай» [4 власть]
18:03 Массовое ДТП в Энгельсе: "шестерку" разорвало на две части [Наша версия]
18:01 Саратовские полицейские проверят сообщения в соцсетях об избиении в ТАУ [Аргументы и Факты]
18:01 У торгового центра из-за слухов в социальных сетях усилен наряд полиции [Взгляд]
18:00 Управляющую компанию накажут за плохое состояние «хрущевки» на Аткарской [Общественное мнение]
17:59 Открыт новый маршрут "Ивантеевка-Саратов" [Saratovnews]
17:56 Арест двух иномарок заставил саратовца заплатить за газ [Взгляд]
17:51 Паника в Ленинском районе: в полиции не подтвердили фактов нападения на людей у "Тау Галереи" [Наша версия]
17:49 В мэрии считают нормальным объемы реагентов, которые используются на улицах Саратова [Общественное мнение]
17:47 Эксперт связал регресс Саратова с удаленностью от Транссиба [СарБК]
17:46 Lada 4×4 начали экспортировать в Арабские Эмираты [Наша версия]
17:46 Саратовские улицы обрабатывают реагентами по нормативам [4 власть]
17:40 Экс-министр усомнился в необходимости нового пляжа [СарБК]
17:39 Пожарные эвакуировали пожилую женщину с помощью лестницы через окно [Взгляд]
17:37 В Саратове при пожаре в многоэтажке пострадала 82-летняя женщина [Saratovnews]
17:32 К борьбе с АТСЖ Ленинского района готов подключиться Геннадий Зюганов [Взгляд]
17:27 Саратовцев приглашают на фильм "Правнуки" [Saratovnews]
17:26 Водитель разорванного в ДТП автомобиля не получил ни царапины [4 власть]
17:26 Главврача больницы Саратова подозревают в присвоении трех с половиной миллионов рублей [ТемаСаратов]
17:25 Сергей Лисовский: «Региону нужно усилить работу с РЖД» [Общественное мнение]
17:25 В Саратовской области будут добывать стратегический металл рений [4 власть]
17:22 Без воды остались жители Октябрьского района [Saratovnews]
17:21 Жители Липовки сочинили стихотворение в защиту колокола лютеранской кирхи [4 власть]
17:20 Дорожники: остатки реагента на дорогах "незамедлительно удаляются" [СарБК]
17:17 Администрация ответила на претензию о превышении содержания реагентов в саратовском снегу [Saratovnews]
17:17 Случаев семейного насилия в России стало на 20 процентов больше [Взгляд]
17:14 Дорожники рассказали, как проводится уборка снега с использованием реагентов [Наша версия]
17:14 Дорожники рассказали о том, как проводится уборка снега с использованием реагентов [Наша версия]
17:13 Картину заключенного отметили архиерейской грамотой [СарБК]
17:12 В Саратовской области планируют первыми в России начать добывать стратегический металл рений [Общественное мнение]
17:08 В Саратовской области ожидается метель [СарБК]
17:04 "Дело Прокопенко": "Саратовводоканал" обслуживал многоквартирные дома в Заводском районе без договоров с управляющими компаниями [Наша версия]
17:03 Во время пожара на Бакинской пострадала 82-летняя женщина [4 власть]
16:57 Работа филиала ФГБУ «Саратовская МВЛ» в Республике Мордовия за январь 2017 года [Ветеринарная лаборатория]
16:56 У жителей микрорайона Техстекло еще два часа не будет воды [4 власть]
16:53 В Саратовской области изменят порядок выборов губернатора [4 власть]
16:52 Водитель "шестерки" устроил массовое ДТП в Энгельсе [Saratovnews]
16:52 Мэрия: реагенты на улицах Саратова используются по нормативам [Взгляд]
16:51 Житель Лысых Гор пожаловался на холод в местной школе [4 власть]
16:50 У чиновника отобрали в пользу государства внедорожник, трактор и квартиру [СарБК]
16:47 Саратовец заплатил за газ после ареста двух машин [Saratovnews]
16:46 В Саратовской области могут начать добычу редкого металла [Наша версия]
16:42 Роспотребнадзор опроверг информацию о введении штрафов за перевозку и хранение санкционных продуктов [Наша версия]
16:41 Валерий Радаев о планах по созданию агломерации: "Много надо еще подошв сносить" [Наша версия]
16:40 Губернатор о создании агломерации: Процесс долгий, наутро никого не порадует [4 власть]
16:39 Саратовская область находится на 7 месте по онкологии в ПФО [Аргументы и Факты]
16:39 Жителей Техстекла предупреждают об изменениях параметров подачи воды [Наша версия]
16:39 Жителей Техстекла предупреждают об изменениях параметров подачи холодной воды [Наша версия]
16:36 Работу Татьяны Никоновой и Романа Чуйченко проверят общественники [Взгляд]
16:35 В Саратовской области начнут добывать сланцевую нефть и газ [Взгляд]
16:33 Александр Ландо раскритиковал идею создания в Саратове молодежного ресурсного центра [Наша версия]
16:30 Для проведения «Саратовской лыжни» у Кумысной поляны перекроют несколько улиц [ТемаСаратов]
16:30 Заделаны ямы на дороге в Затон [4 власть]
16:30 До нового аэропорта в Сабуровке пустят железнодорожный экспресс [Наша версия]
16:29 На время городской «Лыжни России» будет перекрыт подъем на Кумысную поляну с Новоузенской [Общественное мнение]
16:28 Председатель ОП о выселении художников: "Им спасают жизнь" [СарБК]
16:28 Саратовцев приглашают посмотреть фильм "А зори здесь тихие" [Наша версия]
16:24 Долги компаний "группы Прокопенко" перед МУПП превышали 160 млн рублей [Взгляд]
16:23 Картину саратовского заключенного отметили архиерейской грамотой [Взгляд]
16:23 Мужчина погасил долги за газ после ареста двух автомобилей [Наша версия]
16:20 Для развития Саратовской агломерации хотят использовать план 1960-х годов [Общественное мнение]
16:19 Экс-министр усомнился в целесообразности строительства нового пляжа в Саратове [Наша версия]
16:18 Губернатор об агломерации: "Процесс долгий и наутро всех не осчастливит" [Взгляд]
16:14 Саратовская область лидирует по онкозаболеваниям [Saratovnews]
16:13 Губернатор и бывший министр вступили в спор по инфраструктурным проектам [4 власть]
16:12 Гидрометцентр предупреждает о метелях в ближайшие три дня [Общественное мнение]
16:10 В Саратове произошло 50 пожаров. Видео [СарБК]
16:10 Власти региона предложили "РЖД" пустить экспресс к новому аэропорту [Взгляд]
16:09 Совет Федерации одобрил закон о смягчении наказания за побои в семье [Наша версия]
16:09 МЧС предупреждает саратовцев об усилении ветра и метели [4 власть]
16:08 Узнать доход по вкладам стало проще [4 власть]
16:08 В Вольске пенсионерам начали раздавать бесплатный хлеб [Saratovnews]
16:07 Российская спутниковая система связи «Гонец» составит конкуренцию иностранным компаниям [Общественное мнение]
16:06 Каждый седьмой саратовец трудится за пределами области [Взгляд]
16:06 Яков Стрельцин предложил Саратову повторить рывок, сделанный в XIX веке [Наша версия]
16:05 В Саратове хотят создать мультикультурный ресурсный центр [СарБК]
16:05 В Саратове хотят открыть центр творческих индустрий [4 власть]
16:05 Родители утонувшей на Волге девочки: время для поиска упущено [Saratovnews]
16:04 Губернатор потребовал ужесточения мер к производителям и продавцам поддельного алкоголя [Общественное мнение]
16:02 Ольга Баталина встретилась с преподавателями и студентами СГЮА [Взгляд]
16:01 Полицейские задержали балашовца, который связал и ограбил приятельницу [Наша версия]
15:59 В Саратовской агломерации долю ВРП увеличат до 0,5 млн рублей на человека [4 власть]
15:58 Массовое ДТП. Водитель "шестерки" допустил занос и протаранил три машины [Взгляд]
15:55 Банк уменьшил ставки по трем вкладам [СарБК]
15:52 Губернатор ждет 40-процентного роста производительности труда от создания агломерации [Общественное мнение]
15:52 Валерий Радаев о продаже суррогатного алкоголя: "На этом зле теряем деньги и людей" [Наша версия]
15:49 В агломерации ВРП на душу населения может достичь полумиллиона рублей [Взгляд]
15:48 Молодым предпринимателям будут помогать "в вечерне-ночном режиме" [Взгляд]
15:47 В области стали больше строить офисных помещений [СарБК]
15:46 В Саратове может появиться молодежный ресурсный центр площадью 800 квадратных метров [Наша версия]
15:46 В Саратове может появится молодежный ресурсный центр площадью 800 квадратных метров [Наша версия]
15:44 Ольга Баталина встретилась с преподавателями и студентами СГЮА [4 власть]
15:42 В Саратове жильцов горящей пятиэтажки эвакуировали с помощью пожарной автолестницы [ТемаСаратов]
15:40 Сторона защиты по "делу Прокопенко" отказалась считать ПАО "Т Плюс" потерпевшим [Наша версия]
15:39 В доме на улице Бакинской загорелась квартира [Взгляд]
15:38 Радаев: Саратовская агломерация станет центром привлечения инвестиций [4 власть]
15:36 В аэропорту Саратова правозащитника "встретили" 12 полицейских [СарБК]
15:36 "Т Плюс" признали потерпевшим по делу "группы Прокопенко" [Взгляд]
15:35 Губернатор призвал направить весь потенциал экономики региона на развитие инноваций [Наша версия]
15:35 Причиной смерти рыбы в горпарке стало кислородное голодание [Saratovnews]
15:34 Владимир Вирич рассказал о "брызгах" промышленных районов развития [Взгляд]
15:31 В Вольске нуждающимся бесплатно раздают хлеб [4 власть]
15:30 Для проведения «Саратовской лыжни» ограничат движение транспорта [4 власть]
15:28 Водолазы спасли непрофессионального ныряльщика, искавшего утонувшую девочку [Наша версия]
15:27 На саратовского главврача завели дело за хищение 3,4 млн рублей из фонда заработной платы [Общественное мнение]
15:24 В Общественной палате обсуждают "Флакон" и "Винзавод" под стихи о Родине [Взгляд]
15:22 Саратовскую область хотят сделать главным поставщиком горючих сланцев [4 власть]
15:21 Изменились правила выдачи регионального маткапитала [СарБК]
15:20 Исследования показали: Эффективная иммунизация промышленного птицепоголовья! [Ветеринарная лаборатория]
15:20 Валерий Радаев объявил о начале создания Саратовской агломерации [Взгляд]
15:19 В Энгельсе в ДТП разорвало «шестерку» [4 власть]
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