Все новости Саратова теперь сведены в одну ленту. Саратовлента — для тех, кто очень занят.

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21 Январь 2017
21:15 Экс-менеджера "Т Плюс" отправили под домашний арест [СарБК]
21:08 МЧС предупреждает о возможных заносах на дорогах [СарБК]
21:08 Минфин РФ предложил запретить оплату дорогостоящих покупок наличными [Наша версия]
20:47 Валерий Сараев о кончине Анатолия Катца: "Мы потеряли великого земляка" [Взгляд]
19:34 После ДТП под Саратовом перевернулась Honda, пострадали трое [Аргументы и Факты]
19:32 Под Саратовом в перевернувшейся иномарке пострадали три человека [ТемаСаратов]
19:20 После пожара в Саратове найдены тела пожилого мужчины и его племянницы [ТемаСаратов]
19:03 МЧС предупреждает о снежных заносах на трассах [4 власть]
18:38 МЧС предупредило саратовцев о непогоде [Наша версия]
17:39 Воздушное патрулирование магистральных газопроводов в Саратовской области обойдется в 21,5 миллиона рублей [Наша версия]
17:13 Скончался Анатолий Катц [Наша версия]
17:05 Большинство водителей снегоходов выезжают на лед без документов [Взгляд]
16:48 Ольга Баталина: "Экономика потихоньку выходит из затяжного пике" [Взгляд]
16:47 Жильцы дома по Саперной пожаловались на залитый водой двор [Наша версия]
16:45 Суд отправил под домашний арест экс-директора энергетической компании [4 власть]
16:40 Скончался художественный руководитель филармонии Анатолий Катц [СарБК]
16:38 Скончался худрук Саратовской филармонии Анатолий Катц [Общественное мнение]
16:38 В Саратове женщина разбилась насмерть при падении с 17 этажа [Взгляд]
16:30 Валерий Радаев: "Ушел из жизни гениальный мастер" [Взгляд]
16:26 Ольга Баталина: "Время летит быстро, и нам важно начинать реализацию некоторых задач уже сейчас" [Наша версия]
16:24 Вопрос прокурору. Об опровержениях в СМИ [СарБК]
16:19 Экс-директора филиала "ЭнергосбыТ Плюс" на два месяца отправили под домашний арест [Наша версия]
16:16 Ушел из жизни Анатолий Катц [4 власть]
16:09 Предлагается сажать на 20 лет расхитителей бюджетных средств [Наша версия]
15:56 Скончался Анатолий Катц [Взгляд]
15:48 На Блинова женщина упала с 17 этажа [Наша версия]
15:36 РКК "Энергия" собирается доставлять людей и грузы на МКС за три часа [Наша версия]
15:10 За счет перевода госзакупок в электронную форму планируется сэкономить 75 миллиардов бюджетных рублей [Наша версия]
14:55 Экс-директор филиала "ЭнергосбыТ Плюс" помещен под домашний арест [Взгляд]
14:47 Саратов не вошел в число лидеров рейтинга делового и событийного туризма [Наша версия]
14:34 После жалоб в кафе пришел Роспотребнадзор [СарБК]
14:27 Министр финансов пообещал, что все дополнительные доходы от добычи нефти пойдут в бюджет [Наша версия]
14:20 На сайте ИА "Взгляд-инфо" идет текстовая трансляция съезда "ЕР" [Взгляд]
14:13 Авария в центре Саратова: водитель Cadillac заявил о своей невиновности [Наша версия]
14:03 На юношу завели уголовное дело за комментарии в соцсети [СарБК]
13:49 Саратовская область – лидер ПФО по продаже полисов е-ОСАГО [СарБК]
13:14 В Саратове ищут способ управления мыслями людей [СарБК]
13:07 Следователи выдвинули версии гибели саратовцев на пожаре [4 власть]
13:05 В сварочном цехе у юноши украли смартфон [4 власть]
13:02 При пожаре в коммуналке погибли двое [СарБК]
12:56 Саратовские ученые научились измерять когнитивный шум в голове человека [4 власть]
12:39 Гибель двух людей на пожаре в Саратове: следствие назвало основные версии случившегося [Наша версия]
12:37 "Центр стратегического управления" лишился мини-магазина [СарБК]
12:36 Маршрутный автобус сбил школьника [4 власть]
12:31 Разбойник с ножом похитил сумку с феном и забаррикадировался в квартире [Наша версия]
12:12 На Навашина полицейские нашли у женщины пять свертков с наркотиками [Наша версия]
12:09 Укравший у соседки сумку с феном преступник забаррикадировался в квартире [Saratovnews]
12:05 В Саратове избили и ограбили 78-летнюю старушку [Аргументы и Факты]
12:03 Росгвардия провела спецоперацию по задержанию подозреваемого в разбое [4 власть]
11:58 Юноша похитил из магазина пирожное и энергетик [Наша версия]
11:56 Ученик коррекционного класса оказался в больнице с травмой шеи [Saratovnews]
11:56 На производственной базе найден труп с ножевыми ранениями [Взгляд]
11:52 "Кристалл-Юниор" может сменить форму и название [СарБК]
11:50 Укравший сумку с феном разбойник забаррикадировался в квартире [Взгляд]
11:49 Сельские жители совершили налет на местный магазин [Saratovnews]
11:47 Спецслужбы не пустили депутата из Марксовского района на съезд "Единой России" [Наша версия]
11:31 Минивэн перевернулся в кювет. Пострадали 3 пассажира [4 власть]
11:30 На остановке в Саратове избили и ограбили пенсионерку [Saratovnews]
11:27 НИИ оштрафован на 100 тысяч за неубранную свалку [СарБК]
11:22 В Саратовской области задержаны два любителя марихуаны [Saratovnews]
11:19 Правительство пополнило список запрещенных в России наркотиков [Наша версия]
11:08 "Хонда" улетела в кювет на трассе. Пострадали трое [Взгляд]
11:08 Из-за замыкания электропроводки в квартире погибли два саратовца [Saratovnews]
11:07 Юноша стащил из магазина пирожное и энергетик [4 власть]
11:03 На остановке избили пенсионерку и отняли у нее кошелек [Взгляд]
11:00 После урока физкультуры в лицее саратовский школьник попал в больницу [Saratovnews]
10:55 На Крещение в Саратове задержали наркоторговку [Взгляд]
10:50 На Ново-Астраханском шоссе на пожаре погибли два человека [4 власть]
10:48 Выявлена незаконная реализация насвая [СарБК]
10:40 ФСО не пустила саратовского единоросса на съезд партии [СарБК]
10:33 В Энгельсе водитель микроавтобуса сбил ребенка [Взгляд]
10:23 «Кадиллак» устроил массовую аварию. В больницу попали три человека [4 власть]
10:23 Рынок. Рубль перестал реагировать на нефтяной позитив [СарБК]
10:15 Водитель "Кадиллака" спровоцировал двойное ДТП [СарБК]
10:08 Под колеса "Шевроле Лачетти" попала переходившая по "зебре" женщина [Saratovnews]
10:00 Времена. В Саратове проложен туннель, в ссылку отправлен Сахаров [СарБК]
09:59 В центре Саратова водитель "Кадиллака" устроил массовую аварию [Saratovnews]
09:45 Минтранс призвал бережно относиться к мостам во избежание их обрушения [Взгляд]
09:33 Похитителя интернет-оборудования задержали с помощью камер видеонаблюдения [Наша версия]
09:18 "Взгляд с экрана". Дело Тополя, платные парковки, школьные поборы и агломерация [Взгляд]
09:12 В центре Саратова Cadillac проехал под красный сигнал светофора и устроил аварию на перекрестке [Наша версия]
09:03 На пожаре в Заводском районе погибли два человека [Взгляд]
09:00 На пожаре на Новоастраханском шоссе погибли два человека [Наша версия]
08:44 Водитель "Кадиллака" устроил массовое ДТП в центре Саратова [Взгляд]
06:30 В Саратове облачно, небольшой снег [СарБК]
06:00 Синоптики обещают морозную субботу с метелью и ветром [Взгляд] 20 Январь 2017
23:41 Ушел из жизни Михаил Мясников [Взгляд]
23:22 Минздрав РФ разошелся с социологами в оценках числа россиян, довольных качеством медуслуг [Наша версия]
23:22 Минздрав РФ разошелся с социологами в оценках числа россиян, довольных качеством медуслу [Наша версия]
22:26 Бизнесмены просят президента защитить их активы от раздробления на части при наследовании [Наша версия]
22:11 Правительство РФ упростило порядок закупки товаров организациями для детей-сирот [Наша версия]
21:47 В храмах Саратовской области на Крещение побывали 85 тысяч человек [ТемаСаратов]
21:47 Дмитрий Медведев поручил членам правительства оценить целесообразность единовременной выплаты из маткапитала [Наша версия]
21:34 Российские банки создадут единую базу голосов и отпечатков пальцев клиентов [Наша версия]
21:17 Продажи мотоциклов в России упали на 40% [Наша версия]
20:30 Российские владельцы смартфонов массово устанавливают приложение для создания "няшных" селфи [Наша версия]
20:21 Директора саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» поймали на взятке [ТемаСаратов]
20:18 Задержанный экс-директор саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" пытался подкупить сотрудников УФСБ дважды [Наша версия]
20:17 Саратовская область не вошла в топ-10 по объему рынка новых легковых автомобилей [Наша версия]
19:03 В России офшорным компаниям могут запретить участвовать в приватизации госимущества [Наша версия]
18:48 На благотворительном концерте собирают средства на лечение Димы Каримова [Взгляд]
18:46 В Центробанке не считают перевод выплат бюджетникам на карты "Мир" нарушением конкуренции [Наша версия]
18:41 Депутаты ГД решили еще раз вчитаться в законопроект о "семейных побоях" [Взгляд]
18:40 Представители Microsoft пытаются попасть на территорию Энгельсского троллейбусного завода [Наша версия]
18:40 Представители Microsoft пытаются попасть на территорию энгельсского троллейбусного завода [Наша версия]
18:22 Сотрудника облпрокуратуры оставили под стражей до марта [СарБК]
18:20 Неисправный лифт в подъезде саратовской многоэтажки грозит трагедиями [Взгляд]
18:12 Под Саратовом водитель маршрутки сбил школьника [Аргументы и Факты]
18:12 "Галантные" воры попали в объективы камер. Видео [СарБК]
18:12 Доводы иска к правительству Саратовской области по поводу долгостроя вызвали у чиновников недоумение [Наша версия]
18:07 В саратовской консерватории сыграют музыку из компьютерных игр [Saratovnews]
18:04 Суд посадил под арест Олега Тополя [Общественное мнение]
18:00 В области возбуждены 48 уголовных дел по действиям коллекторов [СарБК]
18:00 Роспотребнадзор: половина проверенных предприятий области нарушают антитабачное законодательство [Общественное мнение]
17:59 Жители 1-й Прокатной не могут пройти и проехать в свои дворы [Взгляд]
17:58 Олег Тополь,который собирался скрыться в Чехии, заключен под стражу [СарБК]
17:56 Под Саратовом началась "пляска проводов" [СарБК]
17:54 Иск застройщика проблемного дома вызвал недоумение в минстрое [СарБК]
17:50 Энергетики предупреждают о "пляске проводов" в связи с погодными условиями [Взгляд]
17:48 Суд отправил Тополя под арест на 2 месяца [4 власть]
17:47 Суд поместил под стражу главу Марксовского района Олега Тополя [Наша версия]
17:47 "Если любишь – убей!" [Saratovnews]
17:46 Суд заключил Олега Тополя под стражу [Взгляд]
17:41 Жители Техстекла сообщили о жилищно-коммунальной катастрофе [4 власть]
17:39 Саратовцы могут пройти подготовку для сдачи ГТО [Наша версия]
17:38 Украденный в Энгельсе автомобиль продали за 7 800 рублей [Общественное мнение]
17:37 Похищенный автомобиль сдали в металлолом за 7,6 тыс. рублей [СарБК]
17:33 Премьер-министр призвал привести 85% дорог в России в нормативное состояние к 2020 году [Наша версия]
17:31 Более 720 человек чистили Заводской район от снега и наледи [Наша версия]
17:30 Родители воспитанников детсада поддерживают Инну Дозорову и ее коллег [Взгляд]
17:29 Учредитель "Биоса" подал в суд на правительство Саратовской области [Наша версия]
17:27 Саратовским шахматам обещаны 850 тысяч рублей [4 власть]
17:26 Олег Тополь пробыл с силовиками почти сутки [Наша версия]
17:22 В Саратове открылся первый центр тестирования комплекса ГТО [Общественное мнение]
17:22 Адвокат Олега Тополя: "Если бы он хотел скрыться, выбрал бы безвизовую страну" [Взгляд]
17:22 Олег Тополь собирался улететь из России в Чехию [4 власть]
17:21 Саратовские полицейские отказались возбуждать более 1200 уголовных дел о беспределе коллекторов [Наша версия]
17:15 Росгвардейцы задержали сдавшего "Москвич" в металлолом преступника [Saratovnews]
17:14 Глава Марксовского района отказался давать показания следователям [4 власть]
17:12 Школьники устроили "парад кормушек". Видео [СарБК]
17:12 На Бабушкином взвозе на полметра провалились тротуарные плиты [4 власть]
17:11 Дело Тополя: продажа земельных участков планировалась через водителя жены главы района [Наша версия]
17:09 Саратовский вокзал войдет в планы по кардинальному благоустройству исторической части города [Наша версия]
17:08 Олега Тополя смутила фотосъемка в зале суда [4 власть]
17:06 Олег Тополь намеревался уехать в Карловы Вары [Взгляд]
17:04 В Саратовской области четыре тысячи детей живут в неблагополучных семьях [ТемаСаратов]
17:02 Под Балашовом в перевернувшемся минивене пострадали три человека [Saratovnews]
17:02 Глава Марксовского района Олег Тополь выступил против съемки в суде [Наша версия]
17:00 Какие виды спорта очень популярны среди взрослых и детей? [ГТРК]
16:58 Валерий Радаев распорядился выдать 450 тысяч рублей молодым одаренным артистам [Наша версия]
16:57 Появилось видео задержания сотрудниками ФСБ директора компании «ЭнергосбыТ Плюс» [Общественное мнение]
16:56 Поборы с воспитателей детсада. Коллектив разделился на два враждующих лагеря [Взгляд]
16:52 Полиция начала ревизию финансовой документации саратовской станции "скорой помощи" [Наша версия]
16:51 Валерий Радаев обсудил с главой ПривЖД «кардинальное благоустройство» саратовского вокзала [Общественное мнение]
16:51 В суде началось рассмотрение решения об аресте Олега Тополя [4 власть]
16:51 Судья разрешил прессе фотографировать Олега Тополя [Взгляд]
16:48 Радаев: Володин обсудил с "РЖД" развитие саратовского вокзала [СарБК]
16:48 В Энгельсе школьник попал под колеса автобуса [Saratovnews]
16:45 Саратовских студентов позвали на стажировку в ГИБДД [Наша версия]
16:43 В Саратовском филиале энергетической компании назначен руководитель [Наша версия]
16:41 Директора саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" обвинили в попытке подкупа сотрудника ФСБ [Наша версия]
16:37 Пассажиры поскальзываются на льду на выходе из трамваев в Мирном переулке [Наша версия]
16:34 Директора "ЭнергосбыТ Плюс" обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику УФСБ [Saratovnews]
16:34 Директора предприятия обвиняют в покушении на дачи взятки сотруднику УФСБ [Saratovnews]
16:33 ФСО заблокировала участие саратовского промышленника Покровского в съезде «Единой России» [4 власть]
16:33 В Год пассажира вновь встал вопрос о реконструкции саратовского вокзала [Взгляд]
16:30 Десятки рабочих ликвидируют последствия потопа на Набережной Космонавтов [Общественное мнение]
16:30 В Саратове директор предприятия обвиняется в покушении на дачу взятки [СарБК]
16:29 УФСБ обнародовало видео задержания директора энергетической компании [4 власть]
16:19 Арбитражный суд подтвердил законность реконструкции балаковского полигона захоронения отходов [Наша версия]
16:19 "Управление отходами" добилось отмены штрафа за нарушения на полигоне [СарБК]
16:19 Назначен исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» [4 власть]
16:18 Жильцы саратовского дома, в котором прозвучал взрыв, получал до 150 тысяч рублей компенсации [ТемаСаратов]
16:17 Сельчанин сообщил о взрыве моста Саратов-Энгельс [Saratovnews]
16:15 Директор филиала "ЭнергосбыТ Плюс" задержан при передаче взятки сотруднику УФСБ [Взгляд]
16:15 Российский авторынок сократился на 3,2% по итогам 2016 года [Наша версия]
16:15 Директор филиала "Т Плюс" задержан при передаче взятки сотруднику УФСБ [Взгляд]
16:12 Коррупционные дела против ветеринаров объяснили внутренним аудитом [СарБК]
16:06 Возле Ротонды разобрали крещенскую купель [Наша версия]
16:05 Валерий Сараев поддержал Евгения Резника в конфликте акционеров «СЭПО» [Общественное мнение]
16:02 Депутаты согласились с повышением тарифов на услуги бань [СарБК]
15:57 В администрации надеются при помощи бесед повлиять на водителей, паркующихся на газоне [Наша версия]
15:56 Саратовские подростки стали в четыре раза реже совершать преступления [Saratovnews]
15:54 Родители саратовских школьников смогут сдать пробный ЕГЭ [Аргументы и Факты]
15:54 Родители саратовских школьников смогу сдать пробный ЕГЭ [Аргументы и Факты]
15:51 Арбитражный суд ПФО подтвердил законность реконструкции балаковского полигона [Взгляд]
15:49 Глава Саратова заступился за отстраненного от должности гендиректора СЭПО [4 власть]
15:48 Для "повышения уровня защищенности граждан" в саратовском ГУ МВД принят "ряд управленческих решений" [СарБК]
15:47 Лав ми, тендер. Короли госзаказа в Саратовской области [Общественное мнение]
15:47 Две девочки госпитализированы с диагнозом «беременность» [4 власть]
15:44 Валерий Сараев о гендиректоре СЭПО: "Это уважаемый специалист и руководитель" [Взгляд]
15:43 В столовой колледжа нашли просроченное мясо и замороженное молоко [СарБК]
15:42 Девушки в футболках лондонского «Челси» обыграли саратовских мини-футболисток [4 власть]
15:41 Председатель Арбитражного суда Саратовской области покидает свой пост [ТемаСаратов]
15:39 Саратовец просит Николая Чурикова назвать дату запуска автобуса № 59 [Наша версия]
15:38 Фестиваль выпускников «Роза ветров» снова пройдет в Саратове [Аргументы и Факты]
15:38 Губернатор и представители РЖД обсуждают реконструкцию вокзала [4 власть]
15:36 Интересы Олега Тополя представляет адвокат Таймураз Тотиков [Взгляд]
15:36 Интересы Олега Тополя представляет адвокат Теймураз Тотиков [Взгляд]
15:34 Больше возможностей для ведения бизнеса онлайн [Общественное мнение]
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